經濟高峰論壇｜科大郭毅可：與內地特質不一 須研發香港AI大模型
撰文：譚曉彤
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《香港01》主辦的經濟高峰論壇2024 今日舉行，主題為「興革蛻變，拓新產力」。香港科技大學首席副校長郭毅可在經濟高峰論壇表示，香港實行「一國兩制」，社會的價值觀和特質與內地不一，有必要發展專為香港而設的人工智能大模型。
科大今年10月成功研發四大嶄新的AI醫學大模型，推進醫療保健領域的發展。首席副校長郭毅可在「香港01經濟高峰論壇2024 」表示，為何各地都研究各自的人工智能大模型，是因為大模型旨在理解人類的語言訊息從而模仿，從中能體現社會的價值觀和特質。
▼2024年12月11日 香港01經濟高峰論壇2024▼
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郭毅可表示香港實施「一國兩制」，與內地的價值觀、特質不一，因此內地與香港的大模型特性也不同。他表示隨着不同機構研發香港的大模型，他希望日後香港社會能廣泛使用，令相關大模型變成香港人工智能的基礎設施。
郭毅可又表示，常常有人稱人工智能不可能代替人類，「幾乎每一次的否定都是失敗的、不停被推翻」，因為隨着人工智能迅速發展，人工智能機器的語言「能夠愈來愈像話」，漸漸變得「無所不知」。
▼2024年12月11日 香港01經濟高峰論壇2024▼
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