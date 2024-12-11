黎智英自辯｜曾向助手稱贊成美取消對港特殊待遇　黎稱這純屬推論

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，今（11日）在西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審，黎智英第十五天自辯。辯方提到根據黎和助手Mark Simon的訊息，黎曾提到不贊成美國取消香港的特殊待遇，但後來改變想法，黎並認為這最終可迫使中國更容易答應美國的要求。黎否認他這說法是想鼓勵美國取消待遇，強調當時只是作出推論。



黎智英稱覺得《國安法》來臨，香港已玩完。（張浩維攝）

美國前駐港總領事郭明瀚(James Cunningham)。（美國國防部圖片）

否認鼓勵郭明瀚促美國做事

黎智英今早講述2020年7月14日，他和助手Mark Simon在Singal的訊息，後者提及美國前駐港總領事郭明瀚(James Cunningham)籌組，和過往的駐港總領事，去信時任總統特朗普和現任總統拜登，促他們採取強硬態度。黎回應：「Good to hear」(高興聽到此消息)。辯方亦展示《蘋果》英文版同月16日的報道，指該信是支持美國向有機會被中國政府檢控的港人，提供政治庇護。黎稱他回覆時尚未有該報道，亦否認透過Mark Simon鼓勵郭明瀚做此事。

採取行動指為港發聲

辯方繼而問黎的Twitter帳戶於7月15日所發帖文，內文有一句：「採取行動去對抗中共對自由的壓制」。黎指帖文由李兆富撰寫，認為「採取行動」是指為香港發聲和作出讉責等。他續解釋，外國可以作出批評，但否認此做法屬「敵對」。

國安法後他變得敏感

此外，李兆富在訊息稱中聯辦在港有開設銀行戶口，實施制裁可由他們著手。黎當時回應「提倡制裁或太危險，可被視為顛覆國家政權罪或勾結外國勢力」。黎指《國安法》生效後，他非常敏感。

取消惠國待遇的說法只是推論

辯方亦問黎和Mark Simon於同月15日的訊息。Mark Simon在訊息指黎認為美國不應和香港切斷聯繫，美國時任時務卿蓬佩奧的助手Mary Kissel對此感到困惑。黎回覆稱，無需取消香港的特殊待遇，因為《國安法》來臨，香港已「玩完」(finished)，但他再考慮後，認為美國取消香港的特殊待遇屬正確，因為當中美切斷關係，香港會成為中國的「出口」，而關閉中國的「出口」，會迫使中國更容易答應美國的要求。

辯方問黎，他這說法是否試圖鼓勵美國，透過取消該特殊待遇，迫中國更容易答應美國的要求，黎否認，指他當時只是解釋美國為何要這樣做，這是他的推論。他撰寫訊息時，亦沒有看過終止香港特殊待遇的行政命令。

黎智英指其私人助理Mark Simon是其溝通橋樑。（路透社圖片）

認Mark Simon是溝通橋樑

辯方指Mark Simon當時回覆：「將會轉達」。黎確認其意思是轉達予Mary Kissel。黎補充他沒有和Mary Kissel直接聯絡，Mary Kissel當時的職位敏感，若聯絡她，恐會為對方帶來不便。法官李運騰問，Mark Simon在此情況下成了他們之間的溝通渠道，黎稱是，但補充不是他叫Mark Simon作為溝通渠道。

否認嘗試令中美切斷關係

辯方繼而展示，黎Twitter帳戶於7月16日發表的帖文，文中他以提問方式稱「取消香港的特殊待遇，會否關閉中國對外的窗口？」黎稱該內容是其推測，否認嘗試令中美切斷關係。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。案件由三名國安法指定法官杜麗冰、李運騰和李素蘭審理。

案件編號：HCCC 51/2022

黎智英自辯

控方開案陳詞撮要