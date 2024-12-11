警司陸振中涉非禮　陸稱有男士風度陪事主去廁所　強調只在門口等

警司陸振中涉在殘廁3度非禮女下屬，危駕並襲擊同袍案，今（10日） 在區域法院續審。陸今（11日）出庭自辯，並提及他被指在食肆殘廁非禮女下屬X的指控。陸否認當晚曾要下屬「杯杯清」，反稱他本身不太愛與人喝酒，當晚見下屬醉酒失態，便拍下照片準備日後作「溫馨提示」。他又見事主X嘔吐不止，他作為有風度的男士，陪X到廁所3次，每次都只在門外等，不時敲門問情況，X之後更對他說：「你真係好過我男友。」



陸又解釋為X買小米電話的事，他指X向他透露過往曾參與上街及罷課，他怕X的電話會洩露警方機密，故幫她買機小米手機，並指X至今仍未付款。



警司陸振中自辯時強調只陪事主X上所，強調全程在門外等。(陳蓉攝)

警司陸振中作供時稱有男士風度，他離庭見記者拍照時，也有提示記者慢慢唔好跌親。(陳蓉攝)

警司陸振中自辯時稱警隊無飲酒文化。(陳蓉攝)

被告陸振中（45歲），案發時是沙頭角分區指揮官，被控3項非禮、一項危險、1項襲襲致造成身體傷害1項有意圖而導致他人身體受嚴重傷害、1項普通襲擊罪。控罪指，他於2022年6月22日及23日，在粉嶺聯和墟街市熟食中心2樓傷殘人士洗手間 3度非禮女子x，及在同年7月15日，在粉嶺牽晴間一樓停車場危險駕駛，襲擊X、督察蔡文浩和賴文顯。

指X建議收工食飯

陸早前被裁定表證成立，他今出庭作供時稱，當日收到有同事即將要調職的通知，X提議收工後大家「坐埋」食飯，並安排飯局，他把消息告訴該位即將快調職的同事時，他亦同意當晚一起吃飯。

否認警隊有飲酒文化

陸同意當日聚會有一定份量的啤酒，但否認要人「杯杯清」，亦無強迫其他人飲酒，他形容聚會氣氛融洽。被問到是否有說過「如果上級敬下級，下級就要『杯杯清』」，陸稱他沒有這樣表達過，亦沒有認知警隊有這種飲酒文化。

見下屬酒醉失態拍下準備作溫馨提示

陸又稱：「(我)本身唔係咁鍾意自己同人哋飲酒。」他認有拍下X和另一位同事醉酒時的舉動，因為：「覺得他們失態，所以影低，諗住畀番佢哋睇，希望溫馨提示佢哋下次唔好。」

絕對無入過殘廁

他指當日X和另一位同事均有醉酒，兩人都嘔吐不止，他覺X看似不適，便關心X並問她是否不適，X稱要「繼續嘔」，於是他便陪X去洗手間，但他全程只在殘廁門口等X，過程中有敲門查問情況，絕對無進入過殘廁。

有男士風度陪X去廁所好合理

他又稱，X在上完廁所回程時曾多次對他說：「你真係好過我男朋友，早啲識你就好啦。」當時他只回應：「你都有男朋友啦，返去唞下唔好飲咁多啦！」他又指陪x去廁所是因為：「我作為男士有風度，呢件事係好合理。」

指X自爆曾參與上街及罷課

陸又稱，他之所以會幫X買小米電話，因他發現X有兩個手提電話號碼，其中一個為「whatsapp business」帳户。X向他解釋，擁有兩個電話號碼的因為大學時，曾參與上街及罷課活動，不希望該電話被警隊知道。

擔心洩漏警隊資料建議改用Andriod

被告擔心X此舉會洩漏警隊資料，因此建議她轉用Andriod電話。他亦告訴X，他家附近有小米專門店，可代為購買，亦獲X同意。他稱X至今仍未歸還購買該電話及電話殼的六千多元給他。

案件編號：DCCC 137/2023