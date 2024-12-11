今日新聞8分鐘｜迷路九旬翁露宿3日被尋回｜深圳豪宅爆炸居民墮樓

鰂魚涌英皇道的士剷維修中電車軌 車輪卡坑阻交通累電車排長龍

鰂魚涌英皇道發生的士闖維修中電車軌事故。今午（10日）近5時半，警方接獲一名電車司機報案，指一輛的士駛入英皇道、近北角官立小學對開維修中的路軌被困，阻礙交通。警方接報到場，姓聶（52歲）的士男司機已自行離開車廂；的士車身後方刮花，其後由拖車協助移走。

深水埗站襲擊｜捱踢女職員疑肋骨骨折 港鐵慰問及譴責暴力行為

港鐵深水埗站今午（10日）有一名高大四眼壯男施襲，接連在車廂及月台「起飛腳」踢乘客及職員，又向職員倒可樂，最終被休班警員及消防員合力制服。警方事後將其拘捕，據悉疑犯有情緒病紀錄。

據網上影片可見，其中一名59歲女職員，遭踢中左腹後、右邊身撼向欄杆，當場「哎呀」慘叫一聲。消息稱，該名女職員右邊肋骨骨折；港鐵一度指她在處理事件期間「撞到」，已向她致以慰問；其後表示該女職員被「踢倒」，對事件予以譴責。

棚工墮斃僱主罰$9萬 分90期7年半繳交 律政司已就刑期提覆核

2022年一名男棚架工人在油麻地搭棚時疑因安全繩斷裂，從高處墮斃。勞工處票控僱主沒採取足夠預防措施，法庭上月裁定3項罪名成立，合共罰款9萬元。而裁判官批准被告分90期付款，每期繳交1,000元，還款期為7年半。死者家屬早前見記者，指判決非常「寬容」，直言：「意義何在，呢個算係罰咩? 」工權會要求當局就判罰過輕的個案提出上訴。勞工處指，律政司已根據《裁判官條例》（第227章）第104條就刑期提出覆核申請。由於司法程序仍在進行，處方及律政司均不適宜就案件作進一步評論。

烏蛟騰迷路九旬翁親述歷險：腳發唔到力 露宿3日靠山水解渴

90歲吳姓老翁周日（8日）離開黃大仙住所往烏蛟騰遠足，但疑心急追上行山友而迷路，加上手提電話無電，結果要在山頭露宿3日2夜。吳翁憶述稱山頭太大，雜草叢生，即使揮動毛巾也沒有人見到，叫天不應、叫地不聞；3日也沒有食物，只能飲溪水解渴，慶幸最終被村民發現撿回一命。

深圳灣一豪宅單位發生爆炸 有居民大火中墮樓 衝擊波影響｢春筍｣

12月11日下午，有網民爆料，深圳灣一住宅的其中一層有單位發生爆炸事件。網民影片顯示，一名坐在爆炸單位陽台邊的女性住戶墮樓。至於事故原因，網傳的悅府業主交流群組稱，「是燃氣」，「鄰居聞到味道」。

韓國戒嚴｜警方就戒嚴風波搜查總統府 金龍顯拘留所內企圖自殺

綜合外媒報導，韓國警方突襲搜查了龍山總統府，但沒有透露更多細節。警方和總統辦公室沒有立即證實這項報告。另據韓聯社報導，韓國警方同時對員警廳、首爾員警廳、國會警衛隊展開扣押搜查。

山西女碩士案｜男子涉性侵被採取刑事強制措施 暫未發現被拐證據

據此前報道，山西一名女碩士患精神疾病，失蹤13年被尋回，與村民張某育有2個孩子。《新華社》12月10日消息，官方通報稱張某明知卜某患有精神疾病，仍與其發生關係並生育子女，涉嫌犯罪，已被公安機關採取刑事強制措施。

漢鼎書院債務危機｜有家長未能贖回50萬債券 批事件損港教育聲譽

位於香港仔私立學校漢鼎書院近日有一批家長投訴，報稱未能取回學校建校債券款項。民建聯立法會議員梁熙表示，接獲逾50名家長求助，涉款逾3000萬元，促請校方提出還款時間表，並要求政府檢視學校出售債券的情況。該校有家長接受《香港01》訪問，指遭校方拖欠債券餘額約51萬超過一年多，校方曾提出延期5年還款，每月還款1萬元，但至今未能兌現承諾，直言感到失望和無信心，批評事件有損香港教育聲譽。