學童自殺｜林正財：集中資源預防和識別問題學生　社福機構走入校

針對中學生精神健康的三層應急機制於上月延續並優化，其中第二層「校外支援」由教育局轉介改為學校直接聯絡服務機構。截至今年10月，相關求助個案有131宗，而優化後，今年11月「校外支援網絡隊伍」共接獲27宗學校轉介個案。學校及機構希望恆常化機制，精神健康諮詢委員會主席林正財表示，不希望大家聚焦在應急機制，應集中資源在預防和識別有需要學童，冀不再需要延續機制。他又形容現時形勢已經逆轉（turn the tide），指今年9至10月學童自殺個案有4宗，情況較去年同期有改善。



今年9月，有思覺失調患者涉襲家人，遭上門警員開槍擊斃，事件引發警方相關培訓是否足夠的討論。林正財指，據他了解警方已加強培訓，但認為增加醫護同場協調是「絕對不可能」，會浪費資源。他又透露，正與委員會討論社署與社福機構的「資訊互通」，例如病人有否覆診。他指明白涉及私隱敏感，但同時關注病人的整體利益，實行與否有待社會討論。



對於學童精神健康，林正財形容現時形勢已經逆轉（turn the tide）。（吳綽詩攝）

醫管局精神科服務接獲330宗由校長轉介個案

因應學童自殺個案上升，政府於去年12月設立為期一年的三層應急機制，機制於今年11月延續並優化。醫管局回覆查詢，截至今年10月，精神科服務共接獲330宗由校長轉介的個案。緊急個案佔少於3%，半緊急個案佔約4成，其餘為穩定或已接受醫管局精神科服務跟進。

至於第二層校外支援，教育局回覆指，截至今年10月，相關求助個案有131宗，並已轉介相關學生予社署的「校外支援網絡隊伍」跟進。機制優化後，學校可直接聯絡服務機構，不用教育局轉介。社署表示，上月支援隊伍共接獲27宗學校轉介個案。

教育局表示，去年全港中小學向教育局匯報的學生懷疑自殺身亡個案共有32宗。至於今年截至10月，學生懷疑自殺身亡個案有22宗。

林正財認為不要聚焦在應急機制，希望今次延續是最後一次。（吳綽詩攝）

林正財：家庭醫生、兒科醫生亦可是支援之一

林正財接任精神健康諮詢委員會主席一年，他接受訪問時指出，延長應急機制一年，是為了建立恆常機制，增加學校的處理能力和容量。他認為應集中資源在預防和識別有需要學童，應急只是援一時之需，「不要聚焦在應急機制，希望今次延續是最後一次。」

他認為應急機制是循最快捷方法建立支援網絡，但社會還有很多資源，能夠提供緊急服務門路。他強調要增加社會承載力，並提供更多支援選擇，例如家庭醫生、兒科醫生亦可以是支援之一，不一定每次要精神科跟進。

他指精神健康在社會不同界別的討論增加，漸成主流議題和更開放，形容是「turn the tide（形勢逆轉）」。其中學童自殺的情況，他表示雖未完全解決，但已有改善，今年9至10月中小學共有4宗自殺個案，較去年同期少。

至於機制的成效，他認為學校的處理能力提升了，校方與社福機構之間溝通亦更為順暢。他又指，機制優化後，預期第二層使用會上升，而直接轉介精神科的求助次數會減少。

現時每中學需「一校兩社工」，林正財指，暫未考慮增加駐校資源。（吳綽詩攝）

計劃為運動教練、課外活動導師提供精神健康培訓

現時每間中學「一校兩社工」，被問到有否需要增加駐校資源，林正財表示暫未考慮，希望教師做了第一步的預防和辨識，其後由社福機構入校跟進。他指，不能停留在第二層的「轉介」概念，因對學生而言是不熟悉環境，他期望社福機構更常入校工作，不只留在中心。

他認為當學生面對情緒危機，經常入校的運動教練、課外活動導師，亦能幫助應對，因此正計劃為他們提供精神健康培訓。

至於會否在校增設輔導員，他表示未有考慮，但希望為輔導員、治療師等專業助人工作者（helping professions）充權，讓他們在不同層面發揮角色，但輔導會否走專業化路線，則稱交由業界探索。

林正財稱，警方已加強應對精神病人培訓。（吳綽詩攝）

警方已加強應對精神病人培訓 醫護難隨傳隨到

今年9月，北角一名思覺失調患者疑襲擊其母及妻子，家屬報警後，患者被到場警員開槍制服，送院後不治。事件引起熱議，質疑警員處理手法，建議增加培訓及指引。

林正財表示，警方與醫管局一直有合作，由醫管局設計相關培訓。據他了解，事件後警方已加強培訓。至於需否增加醫護同場協調，他稱「絕對不可能」，難以做到「隨傳隨到」，應急非他們本身的工作技能，認為此做法會浪費資源。

研醫院社福機構資訊互通 如覆診記錄

就社區服務對精神病人的支援，他認為應與醫療服務「一體化」，正與委員會初步討論兩方「資訊互通」。他舉例，如病人沒有覆診，而社區中心不知情，就無法提供適切援助。他明白需考慮病人私隱，但同時關注其整體利益，實行與否有待社會討論。

近年本港照顧者慘案頻仍，有團體及議員倡設名冊，以識別高危人士。林表示，熱線等「被動式服務」始終有限制，認為應該以大數據找出「單打獨鬥」的照顧者。他提及，2039年預料本港會有30萬名60歲或以上認知障礙症患者，連同其家人有幾十萬名照顧者，「到時先諗就太遲。」

他重申，精神健康是「你與我的問題」，不只是部分患病者的問題，影響面很大，期望在社區和企業等各個層面繼續擴展相關培訓。