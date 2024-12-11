教育局稱4月已促漢鼎書院停收債券費用　正審25私校「集資」申請

私立學校漢鼎書有大批家長投訴未能收回建校債券餘額，跟進事件的立法會議員梁熙表示，接獲超過50名家長求助，預計涉款約3,000多萬元。教育局今晚（11日）表示，一直嚴肅跟進漢鼎書院的管理及財務情況，至今接獲3名家長投訴該校未退還建校債券，已立即聯絡學校了解，並促請校方盡快按協議退還款項。

教育局又指，為加強規管私立學校收取其他費用，去年已設有新審批機制，至今收到25間私立學校提出申請，現正審批。



私立學校漢鼎書院近日有家長投訴，指購買了60萬建校債券後，校方未有按條款，在學生退學後退回餘下款項。（黃偉民攝）

所有漢鼎書院在讀學生須認購額為60萬元建校債券

私立學校漢鼎書院有大批家長投訴未能收回建校債券餘額，根據學校網頁顯示，漢鼎書院每年學費約20萬，校方經教育局批准，自2020/21學年起，所有漢鼎書院在讀學生家庭，須認購面額為60萬港元的建校債券，並需於入學註冊前一次性繳納。

自學生入讀學年開始，每學年扣減4.5萬港元，不足一學年按一學年計。家長持有建校債券的時間需滿一年或以上，學生離校滿4個月可申請贖回債券扣減後剩餘部分。

（漢鼎書院官網截圖）

收到25間私校按新機制提出申請收取其他費用

教育局表示，明白社會關注私立學校籌集資金計劃，為加強規管私立學校收取其他費用，設有審批機制，去年8月推行第二階段，規定學校提出申請時，須證明在收取其他費用時，已遵從四項關鍵原則。

四項原則包括符合相關條例及法例規定、確保學校良好管治、收取費用具透明度和保障主要持份者權益。申請的批核有效期一般為6個學年。

教育局至今共收到25間私立學校透過新機制提出的申請及相關資料，現正審批有關申請。

至今接獲3名漢鼎書院家長投訴該校未退還建校債券費用

教育局又指，一直嚴肅跟進漢鼎書院的管理及財務情況，並督促學校制定及因應情況更新其緊急應變計劃。當局至今共接獲3名家長投訴該校未退還建校債券，已立即聯絡學校了解有關情況，並促請校方盡快按照協議退還相關款項。

教育局因應該校情況，已在今年4月要求學校暫停收取建校債券費用，向局方清楚交代未來的發展路向。當局會繼續監察學校的營運情況，與相關持份者保持緊密聯繫，保障學生的福祉。