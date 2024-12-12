漢鼎書院｜創校校監：辦學團體欠債逾1 億「誰想讓我們破產很易」

香港仔私立學校漢鼎書院遭大批家長投訴違約，拖欠建校債券退款餘額，至今有逾50位家長向議員求助，涉款超過3000萬元。創校校監徐莉今（12日）承認辦學團體欠債逾1 億元。坦言「誰想讓我們破產還是很容易的，因為我們欠債太多。」

她表示正與投資機構洽談。校方亦會開源節流，包括募集資金、招生、關閉基金會辦公室等，若未能及時取得額外資金，最快會在下星期退租辦公室。



漢鼎書院創校校監徐莉承認辦學團體有欠債，涉及逾1 億元。(梁鵬威攝)

漢鼎書院創校校監徐莉今早(12日)在學校外見傳媒，承認其母公司「益利樂生教育基金有限公司」至今欠債逾一億，當中涉及多個債權人，「誰要是想讓我們破產還是很容易的，因為我們欠債太多了，任何債權人都有這種可能。」

徐莉昨日向傳媒表示，希望家長給予5年寬限期，相信5年內有能力解決所有欠債問題。惟翻查其財務報表，至2022年，該辦學團體虧損額達近2億。

徐莉解釋，辦學團體由於招生不足，又於2022年遭人誹謗，導致有基金會暫停資助，令學校營運情況更加嚴峻。

私立學校漢鼎書院近日有家長投訴，指購買了60萬建校債券後，校方未有按條款，在學生退學後退回餘下款項。（黃偉民攝）

徐莉：不會放棄營運學校 最快下周退租辦公室

徐莉指，她絕不會放棄營運學校。學校若未能及時取得額外資金，最快於下星期退租辦公室，她亦正與一些投資及捐贈單位接洽，不久前正收到100萬捐款。惟她沒有回應現時與多少單位接洽、投資額有多少。

她重申，學校於本月9號已跟所有被拖欠債券款項的家長開會，並透過電郵及微信向他們交代學校財政狀況，認為大部分人都支持學校繼續營運。問及有家長報警及投訴時，她則指「我們跟所有家長都有聯繫，但我不知道當中誰在投訴。」記者又問及會如何說服其餘家長同意「延期5年後償還」，她指「這個問題問得好，我們正在努力。」

漢鼎書院學生今日(12日)如常上課。(梁鵬威攝)