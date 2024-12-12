今日新聞8分鐘｜貨Van爆炸聲疑車Cam短路｜峇里島多棵大樹突倒塌

將軍澳彩明苑對開35輛電單車焚毀 消防發現多處火頭疑屬縱火

將軍澳發生懷疑縱火案。周四（12日）凌晨4時許，彩明苑彩貴閣對開、位於景嶺路的露天電單車停泊處突然起火，多輛電單車迅即陷入火海。消防接報到場開喉將火救熄，事件中無人受傷。

海關通菜街掃小販檔拘4人檢$300萬假貨 有T恤印Dior、Gucci商標

海關早前在巡查期間發現有小販攤檔售賣冒牌物品，經調查及在商標持有人協助下，於11月26日至12月11日展開代號「破陣」行動，突擊掃蕩27個位於旺角通菜街的小販攤檔，檢獲最少6,500件懷疑冒牌物品，包括服飾、手袋及手錶等，市值逾300萬港元。現場所見，檢獲部分的T恤印有Gucci及Dior商標。

海關版權及商標調查科一般調查組高級調查主任范卓怡指，行動中一共拘捕1男3女（36至64歲）攤檔負責人，涉嫌違反《商品說明條例》。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

林卓廷等7人涉721暴動 控方指曾挑釁白衣人 全部被告罪成

前立法會議員林卓廷和另外6人，被指在2019年7月21日，有白衣人在港鐵元朗站聚集期間，向白衣人作出挑釁行為，包括投擲垃圾桶蓋等，控方指白衣人受挑釁下才往月台施襲，又指林卓廷更曾大叫：「大家千祁唔好退。」指其行為是呼籲更多人與白衣人對峙。林等7人因而被控暴動罪，他們全部否認指控，並辯稱當日曾報警，但警方遲遲未有人來，他們留下並非想擴大聲勢，而是想互相保護大家。案件今(12日)在區域法院裁決，法官陳廣池指林卓廷在場煽風點火，裁定林等7名被告全部暴動罪成，保釋被撤銷，旁聽席有家屬哭泣。案件押後至明年1月22日求情，及於2月27日判刑。

7名被告：林卓廷（45歲）、庾家豪（35歲）、陳永晞（37歲）、葉鑫昇（31歲）、鄺浩林（26歲）、尹仲明（48歲）及楊朗（26歲），他們被控一項暴動罪，指他們於2019年7月21日，在港鐵元朗站大堂與其他身份不詳的人參與暴動。

灣仔貨VAN疑因車CAM短路起火 焚毀傳爆炸聲 火光熊熊濃煙衝天

今日（12日）下午1時許，一輛輕型貨車在灣仔堅拿道西15號對開起火，火光熊熊濃煙衝天。消防員接報趕往現場射水灌救，可見貨VAN焚毀，車身焦黑。

峇里島名勝公園大樹突然倒冧 2女遊客走避不及被壓死｜有片

香港人熱門旅遊目的地印尼峇里島12月10日發生致命意外。從網上影片可見，位於烏布（Ubud）的知名景點聖猴森林公園（Sacred Monkey Forest Sanctuary）內，多棵大樹在強風下突然倒塌壓在步道上，由於當時園內遊客眾多，其中三名女遊客走避不及，不幸被大樹壓中，兩人最終傷重不治。

米也能放生？浙江2老人倒多袋米入河稱｢做好事｣ 網民：吃飽撐的

警方發現針對大學生的假冒官員騙案有明顯上升趨勢，當中更首次有受害人，被騙徒藉詞避開公安調查而騙到泰國，實則是要斷絕她與家人的聯絡，然後致電家長稱其女兒被綁架，勒索1000萬元。幸家長沒有聽從，冷靜地報警，最終經警方聯同國際刑警協助，在曼谷一間酒店尋獲女事主，安然返港與家人團聚。

假冒官員騙案涉款倍升 22歲碩士被騙到泰國 父母遭勒索險失千萬

據此前報道，山西一名女碩士患精神疾病，失蹤13年被尋回，與村民張某育有2個孩子。《新華社》12月10日消息，官方通報稱張某明知卜某患有精神疾病，仍與其發生關係並生育子女，涉嫌犯罪，已被公安機關採取刑事強制措施。

居屋2024攪珠結果出爐｜涉啟盈苑、高曦苑等單位 即睇首10個號碼

【居屋2024／啟盈苑／安柏苑／高曦苑／兆湖苑／裕興苑／綠表／白表】房委會今日（12日）上午10時30分為「出售居者有其屋計劃單位2024」（「居屋2024」）申請舉行攪珠儀式，以決定申請者按其申請編號最後兩個數字而定的先後次序，儀式將由房委會資助房屋小組委員會主席黃碧如主持。《香港01》直播。

「居屋2024」今年10月23日晚上7時截止申請，房委會表示截至當日下午5時，共收到103,000份紙本和網上申請，以今期7,132個單位計算，平均14.4個申請爭一個單位，比「居屋2023」17.8個申請爭一個單位放緩；以同時段比較，實收申請比上屆少37%或60,000宗。