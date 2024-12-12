黎智英自辯｜Twitter曾引用蓬佩奧演講　黎否認與蓬持同樣立場

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，今（11日）在西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審，黎智英第十六天自辯。黎講述其Twitter帳戶曾引用時任美國國務卿蓬佩奧的演講內容：「冷戰正揭開序幕。」蓬佩奧在該演講稱，若美國公司在中國投資，會支持中共違反人權，又指美國已作出相關制裁，黎同意，蓬佩奧主張向中國採取敵對行動，但否認他亦持該立場，指帖文中沒有引用相關內容。



黎智英一再強調，他在文章提到西方將會制裁是推測。（張浩維攝）

黎稱支持英該港人入籍的政策

辯方指《蘋果》於2020年7月23日的報道，標題為《英設BNO簽證 供港人家屬舖路入籍》。黎稱支持這政策。辯方問，黎和《蘋果》高層是否有共識發表該文章，指控中國政府收緊對香港的控制，黎強調沒有共識，他和高層各有想法。

當時未為意光時有港獨含意

辯方又問，該版的左上角有「兩制蓋棺」的字眼和習近平面部的上半部份，黎稱他沒有參與設計。被問及該設計是否醜化習，黎否認，指是要營造《國安法》的效果。而版面的右上角，使用印有「光時」的圖片。黎稱該圖片太細，他沒有為意。辯方問及黎有否為意「光時」有港獨含意，黎指當時沒有為意。辯方問若他當時知悉，會否作出干預，黎稱不會，認為應由員工決定。

華府專家曾發放蓬佩奧演講稿

此外，華府專家惠頓(Christian Whiton)於7月24日，向黎、其助手Mark Simon、美國前國防部副部長Paul Wolfowitz和美國退役上將 Jack Keane發送電郵，附件為時任美國國務卿蓬佩奧的演講稿。黎指，不記得有否打開附件，閱讀當中的內容，或是透過新聞得知。

黎智英曾在其twitter帳戶弔用美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）演講的內容。（Reuters）

否認主張中美發生冷戰

黎同日訊息中揀選講稿部份內容，再加上黎的評論，著李兆富在黎的Twitter發表。黎在訊息稱：「冷戰正揭開序幕」。李亦引用發言，發布多則帖文，其中一名帖文稱：「真棒！說得好」。黎否認主張中美之間發生冷戰，指該訊息是指冷戰正來臨。

就蓬佩奧在演講稱，若美國公司在中國投資，會支持中共違反人權，又指美國已作出相關制裁。黎認同蓬佩奧主張向中國採取敵對行動，但否認他亦持該立場。

楊懷康稱Mary Kissel應有參與

辯方亦展示黎和前《壹週刊》社長楊懷康的訊息紀錄，亦有講及蓬佩奧的演講。黎在訊息稱：「該演講似乎開始和中國的新冷戰，真棒！」並稱：「Mary Kissel(蓬佩奧助手)應該也有參與，為我們的朋友感驕傲。」楊回覆：「的確，香港有這個忠實的朋友，實屬幸福，你(黎智英)建立這段友誼，無人可以做到」。

黎認與Mary Kissel相識

黎透露，Mary Kissel曾在香港工作，與他成為好友。Mary Kissel及後返回美國，任《華爾街日報》的寫手，兩人其後未有再聯絡。至黎於2019年7月到美國時，獲Mark Simon告知Mary Kissel任蓬佩奧的助手。Mark Simon並提醒黎，不要在蓬佩奧面前和Mary Kissel擁抱。

提及西方將推懲罰措施是推測

此外，黎智英講及在7月26日發表文章的〈有種回力鏢……自插心臟〉，文中稱：「表面看來中共滿意國安法的震攝效果....事實上是前所未有咁大鑊....美國等西方列強的強烈反彈，將會陸續推出制裁及懲罰措施」。黎強調這是只是推測，非要求外國實施制裁。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。案件由三名國安法指定法官杜麗冰、李運騰和李素蘭審理。

案件編號：HCCC 51/2022

黎智英自辯

控方開案陳詞撮要