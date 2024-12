段崇智稱外部幹擾是離任原因之一　嘆學術自由觀感不如往昔般好

中大校長段崇智年初請辭,提早於明年1月卸任。段崇智接受《泰晤士報高等教育》訪問時剖白道,大學本應非政治化,「外部幹擾」是他決定重返研究的原因之一。回顧在任7年,他承認曾經歷一段「艱難的時期」,但對出任校長並不後悔。他又提到本港學術自由的觀感不如往昔般好,但情況大致可以。



中大校長段崇智年初請辭,提早於明年1月卸任。(資料圖片)

段崇智在訪問回顧出任中大校長7年,經歷了一段「艱難的時期」,但對自己並不後悔。他指,大學本應非政治化,但「外部幹擾」是決定重返研究的原因之一。他認為,大學很大程度上讚賞其所為,但當出現動盪時,必然會激怒部份人離開他們的舒適區,他們會尋求自己的利益。

他指,大學需要領導者了解大學,「這是政治與學術界相遇的地方。政客傾向喜歡控制事情,而大學則是自由思想和追求真理的象徵。我認為這些東西都需要維護和保留。」

地緣政治緊張 礙人工智慧和半導體晶片研究

談及未來大學發展,段崇智表示,雖然香港的大學保留了強勁的學術優勢,但由於地緣政治緊張,或阻礙人工智慧和半導體晶片等潛在敏感領域的研究。

段崇智續指,西方媒體視香港有一種污點,令香港難以吸引國際人才。他表示,另一方面, 同時很多美國學者正思考離開,返回中國或到香港。他認為,香港尚未充分利用這學者回流的優勢,有需要改善。

至於外界對本港學術自由的觀感可能是吸引科學人才的關鍵,段認為,現在香港的情況「not as good as before, but largely OK。(不如往昔般好,但大致可以)」。他認為,值得關注,同時相信學界有方法解決,雖然可能有障礙,但並非無法克服。