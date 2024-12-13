今日新聞8分鐘｜江若琳駕車自炒送院｜男子計數機鑿窗企圖打劫

灣仔咖啡廳四日內兩度被淋油 動機未明 店主：講下咩事都好吖！

灣仔發生淋紅油事件。周五（13日）凌晨2時許，警方接獲報案指，灣仔明仁里1至4號地下一間店舖被人淋紅油。警員趕至封鎖現場調查，就現場所見，涉事店舖為一間咖啡廳，已經打烊。其玻璃櫥窗染上紅色油漆。

灣仔十字路口的士私家車迎頭撞 兩司機俱輕傷

灣仔發生交通意外。周五（13日）凌晨2時許，據報一輛的士與一輛私家車，在軒尼詩道與盧押道交界十字路口相撞，兩車司機均受輕傷，清醒由救護車送院治理。

連翔道消防處車輛撞風琴式防撞欄 1人受傷 往尖沙咀交通擠塞

今日（13日）中午12時15分，消防處屬下一輛七人車，在大角咀連翔道往尖沙咀方向、香港紅十字會總部對開失事，撞路中風琴式防撞欄。七人車車頭毀爛，一名消防員報稱胸口痛，由救護員送往廣華醫院治理。據了解，傷者55歲姓朱，負責駕駛車輛。

江若琳車禍｜駕車至尖沙咀翻側送院 經理人：多謝關心，佢冇大礙

藝人江若琳今午（13日）尖沙咀彌敦道發生驚險車禍。下午約2時48分，一輛私家車在彌敦道近The ONE商場對開，懷疑失控「自炒」，猛撼路中安全島候燈處，繼而向左翻側。途人見狀恐車上有人被困，連忙報警。

大批消防員及救護員趕到現場，發現女司機已自行離開車廂，即場為她檢查治理，她感頭痛及頸痛，被送往伊利沙伯醫院救治。據了解，受傷女司機是江若琳。《香港01》致電江若琳的經理人查詢，對方回應指「多謝關心，佢（江）而家冇大礙」。

男子圖劫中環找換店「要$10萬現金」 計數機鑿窗無果空手逃去

中環發生企圖行劫案。今（12日）午4時許，警方接獲德輔道中160號地下一間找換店的職員報案，指早前有一名男子敲鑿櫃面玻璃窗聲稱「打劫」，對方其後空手逃去。

消息稱，案發於下午1時許，疑犯闖入上址後，隨手拿起店內一部計數機敲鑿玻璃窗，揚言「要10萬蚊現金！」職員受驚瑟縮一角，疑犯最終未能得手，逃去無蹤。警方正追緝一名年約40至50歲、高約1.7米、瘦身材、身穿綠色衫深色褲的中國籍男子歸案。

中國男足前主教練李鐵涉貪案 一審判處入獄20年

周五（13日），湖北省咸寧市中級人民法院對中國國家男子足球隊原主教練李鐵案公開宣判，李鐵被以受賄罪、行賄罪、單位行賄罪、非國家工作人員受賄罪、對非國家工作人員行賄罪數罪併罰判處有期徒刑20年。

湖北荊州無人機墜毀 現場燃熊熊大火 當局：撞向建築，釀1傷

周四（12月12日），湖北荊州發生無人機墜落事件，現場瞬時燃起熊熊大火，造成至少1人受傷。當局表示，傷者正在全力救治，事故原因目前正在調查中。

南京大屠殺死難者國家公祭日 港府設紀念儀式 陳國基獻花圈

今日（13日）是「南京大屠殺死難者國家公祭日」，港府在政府總部舉行紀念儀式，署理行政長官陳國基、全國政協副主席兼前特首梁振英、前特首曾蔭權、多位現任主要官員和議員等出席，默哀並悼念南京大屠殺及日本侵華戰爭期間的死難者。

的士須裝車CAM 陳美寶稱運輸署或突擊檢查 安裝費不應政府承擔

政府計劃立法規定所有的士在車廂內安裝攝影系統，立法會交通事務委員會今日（13日）召開會議，有議員關注當局會否制定機制，確保司機不會惡意遮擋攝像頭。運輸及物流局局長陳美寶回應指，政策實施後，不排除會安排運輸署作突擊檢查。

留學香港｜佐敦單幢住宅變寄宿中心 吸人才子女雙非 月費1.35萬

政府近年打造香港成為「留學品牌」，吸引外地生來港讀書，除了宿位需求增加，更帶動寄宿服務。有機構留意到專才湧港，帶同大批子女入學，不過，部份父母跨國工作，甚至中港兩邊走，無暇照顧子女，回流香港的雙非學生，亦面對相同問題，於是投資近千萬成立寄宿中心，租用及翻新佐敦一幢住宅大廈。

中心今年9月開業，首推一半宿位已爆滿，每月收費1.35萬元，包伙食、住宿及照顧服務。負責人表示，期望中心兩至三年內回本，計劃最快明年於港島「插旗」開多一間，目標未來各區有一間。