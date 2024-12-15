魚戶轉養本地龍蝦　培訓計劃授養殖術　乘CEPA攻內地「做大個餅」

港人食用的龍蝦大多為進口，但原來本地漁場也有龍蝦。近年有水產公司設立基地，舉辦「龍蝦養殖培訓計劃」，教授15個養魚戶養殖龍蝦技術。這批本地龍蝦上月首次納入《〈內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排〉服務貿易協議》（CEPA），將可免關稅進入內地市場。有漁業界表示，期望本地水產能「做大個餅」，吸引更多新人入行。



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根據漁護署年報，2022年本港有26個指定魚類養殖區，海面面積共209公頃，持牌經營者有913名，估計產量達590公噸，惟只佔本地活海魚食用量約3%。

有水產公司近年舉辦「龍蝦養殖培訓計劃」，獲漁護署的漁業持續發展基金資助約500萬，教授15個養魚戶養殖龍蝦的技術，協助設置系統，例如循環水、太陽能供電，並由魚類統營處協助直送銷售。

（右）香港漁民團體聯會執行會長陳博智表示，本地龍蝦上月首次納入CEPA貿易協議。（盧翊銘攝）

培訓助掌握養殖技巧 8漁戶有意繼續養龍蝦

香港漁民團體聯會執行會長陳博智表示，本港市場上的龍蝦大多由東南亞進口，但其實本港魚排也可養殖，惟漁戶要轉營發展「精品水產」，需學習新技術，有很多未知數，門檻非常高。

他指，參加的養魚戶本身都沒有養龍蝦的經驗，因龍蝦怕光、敏感，起初擔心難度高，但嘗試過後，成功掌握到養殖技巧，超過8戶有意繼續養龍蝦。他補充，本地龍蝦售價與進口貨相若，但比其他魚類高，並於上月首次納入CEPA貿易協議，將可免關稅進入內地市場，又計劃推出軟殼龍蝦。

他期望，透過新技術，本地養魚戶能一起「做大個餅」，逐漸增加市場需求，吸引新人入行。

海洋公園行政總裁黃嗣輝表示，將邀請更多中小型餐廳加入配對平台。（盧翊銘攝）

海洋公園推「食本地鮮」計劃 連結魚戶、餐廳、零售店銷售配對

要支持本地漁農發展，銷售是重要一環。海洋公園去年推出「食本地鮮」計劃，建立平台連結漁農民及餐廳、零售店，進行銷售配對，現時有150個會員。

海洋公園行政總裁黃嗣輝表示，本地養魚戶很多時面對銷售困難，但另一方面餐廳訂本地貨，產量卻不能滿足需求。他指計劃能幫助雙方配對，提早訂貨，例如農民植苗時，餐廳已付費訂購，讓農民預早計劃產量。

黃期望，繼續招攬更多餐廳加入計劃，早前四大餐飲聯會亦已加盟，但由於大型餐飲企業需要較大貨量，因此入本地貨仍有一定困難，會先邀請更多中小型餐廳加入。