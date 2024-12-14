今日新聞8分鐘｜小巴疑響咹 單車男攔車舌戰｜兩貓車尾跌出驚竄

長沙灣永康街的士撞欄撼路牌 剷上行人路翻側 途人協助扶出司機

今日（14日）上午8時20分，一輛的士在長沙灣永康街近福華街失事，撞爛路邊欄杆及路牌，剷上行人路向左翻側。姓劉（72歲）司機被困車內，最少4名途人上前協助，打開車門將他扶出。

黃大仙下邨女住戶使用火槍時意外起火 手掌燒傷清醒送院

黃大仙發生火警。周五（13日）晚上11時許，黃大仙下邨龍安樓一單位外，有易燃氣體罐突然起火。消防接報到場時火種已被救熄，事件中一名女住戶手掌燒傷，由救護員即時包紮處理傷口，再送往伊利沙伯醫院作進一步治理；一名男性親友陪同女傷者送院。

新油麻地避風塘躉船上廢鐵雜物冒煙起火 消防射水灌救

今日（14日）上午10時22分，海輝道新油麻地避風塘一艘躉船上的廢鐵及雜物起火，冒出白煙。消防員接報出動2條喉及1隊煙帽隊灌救，於10時59分將火救熄，火警中沒有人受傷。

將187.8萬支煙藏入燈具圖走私 兩跨境貨車港珠澳大橋被截查

近日，兩輛跨境貨車將煙偽裝成燈具圖走私，惟經港珠澳大橋出境內地時被海關截查。

有片｜兩貓仔從比亞迪車尾跌出驚竄 網民憂安危 籲出車前拍車身

天文台今早（14日）錄得最低氣溫13.8度，是今年入冬以來的最低紀錄，而新界氣溫普遍再低一兩度。天氣轉冷，流浪貓或會匿藏在車內取暖。網上有片段顯示，一輛比亞迪電動車沿沙頭角公路龍躍頭段行駛，途至粉嶺逸峯廣場對開時，先後有兩隻小貓從車尾位置跌出，第一隻深色毛的貓在馬路上滾動幾圈後爬起；另一隻啡色小貓在車輛再行駛十多米後緊接跌出，顯得極為恐慌，在馬路上慌亂來回竄跑，最終一頭躲進路中花槽。片段未有交代兩貓的情況，而涉事比亞迪司機似乎沒有察覺，未有下車了解。

「媽媽我走了」愛貓急病猝逝 主人CCTV發現17秒最後道別身影淚崩

只想再多看主人一眼。

啟德體育園澳門對關島｜港足總派票亂惹轟 臨場准未登記球迷入場

啟德體育園青年運動場今日(14日)舉行東亞足球錦標賽外圍賽2024其中一場分組賽，澳門對關島，原本安排即場派發門券，但香港足總昨日（13日）突然改為網上登記，名額400個，令部份球迷、包括澳門球迷到場始知「食白果」。賽事下午2時展開，有澳門球迷特意觀賽到網上登記，批評突改安排過急，要登記不是問題，「但要早啲講」。最後，啟德體育園現場職員表示，足總與啟德體育園磋商後，園方決定派手帶予未網上登記球迷，讓他們即場登記。大會宣布入場人數為534人。

工展會｜陳茂波掃貨一小時 花4500元買冬菇湯包等 嚐粉紅雞尾酒

工展會首（14日）開鑼，署理行政長官陳茂波出席開幕儀式後，與廠商會會長盧金榮在會場行逛近一小時，陳茂波總花費逾4千元，買了各類乾貨湯包、小食、積木，並嚐了兩口粉紅色雞尾酒。

韓國會通過彈劾總統議案 尹錫悅今日起停止總統權限｜最新

韓國國會12月13日第二度表決彈劾總統尹錫悅的議案，執政國民力量黨決定不會杯葛投票。當地傳媒一度指國民力量黨將投反對票，惟最終都獲足夠票數通過，尹錫悅即時暫停職務。本文將持續更新韓國局勢的消息。

澳洲男「舌戰」冰雕 粘到實無法分開「瘀爆」片段瘋傳

澳洲一間能量飲品公司近日在悉尼宣傳新產品時發生離奇事件，一名男子伸脷舔展示用的冰雕，但舌頭卻粘在冰上。他動彈不得，這個尷尬場面吸引不少途人圍觀，連飲品公司之後都向他「抽水」。