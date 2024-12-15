警察招募體驗日｜上午收逾400份即場申請　今年目標招募1350警員

警方今日（15日）在警察學院舉辦招募體驗日，上午已有1281人參與，收到超過400份即場申請。警務處人力資源科高級警司郭家俊表示，今年目標招募1,350名警員及240名見習督察，他又即場公布多項招募數字，均指較去年同期有進步。他認為，數字反映愈來愈多年輕人對警務工作感興趣。



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警方今日舉辦第9次招募體驗日，警務處人力資源科高級警司郭家俊指，過去8次合共有11,000人參加，收到超過4,200份即場申請。他表示，今次新增了模擬靶場站及靶場體驗站，讓參加者可在真實學警訓練靶場感受真槍聲的震撼。

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他又指，今個財政年度（4月1日至11月30日），警方共收到9,014份申請，較去年同期升了5.4%；而警方在9至10月在12所本地大學招募中亦收到570份見習督察申請，比去年同期升了52％，更創下了招募快線紀錄。內地方面，警方於10至11月在福建招募內地港生，亦收到510份申請，較前一次招募上升60％。

郭家俊指，警方12月底會進行海外大學招募，盼便利在海外升學、放假會回港的學生。警方將會安排這些學生在寒假的4天內完成督察筆試、心理評估、延續面試及最終面試，讓順利通過者在畢業後可立即加入警隊。

另外，去年5月警方調整入職要求後，投考人數升幅顯著。郭家俊強調，調整入職要求是爲警方在招聘市場中保持競爭力。而目前警方還有6,000個空缺，將繼續舉辦不同招聘活動，例如明年1月將在元朗形點商場舉辦招募活動，攤位將以熊貓作裝飾，亦設即場面試。