黎智英自辯｜談首被捕前後情況　與周庭無私交不知周涉登廣告計劃

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，今（16日）在西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審，黎智英第18天自辯。黎談到他於2020年8月，首次被捕前後所發生的事。他提到被捕前數天，仍如常地發帖文等，至10日被捕，他曾通知助手及數名民主派朋友，但他稱不知周庭亦同日被捕。黎又補充，他與周曾談過數句話，二人沒有私交，他亦不知周涉G20的全球登廣告計劃。黎又稱，該次被捕並獲保釋後，雖曾說：「蘋果會繼續撐下去。」但他的其意是：《蘋果》會繼續合法地經營下去的意思。他又稱《國安法》前說話無顧慮太多，但之後會小心行事。



黎智英在2020年8月10日首次涉觸犯《國安法》罪名被拘捕。(資料圖片)

否認要求美將選舉主任列制裁名單

黎智英今早講及，於2020年8月7日在其Twitter帳戶發表的帖文。該帖文講述11名中港官員被美國財政部制裁。黎於翌日發表另一則帖文，稱：「哪些取消參選資格的選舉主任呢？他們應否為其決定付上責任？」黎稱他認為選舉主任應被制裁，對他們未有被制裁感奇怪，但他否認要求美國把他們加入制裁名單。

提放十字架句子只是開玩笑

至於另一則帖文，則轉發《蘋果》英文版的報道，該報道指香港天主教教區要求學校，培育學生的國民身份。帖文指中共控制天主教教會的管理層，並稱：「或許我們應把習(指習近平)放在十字架……」黎稱這句話只是開玩笑和諷刺。

不知羅冠聰與裴倫德等人有聯繫

此外，英國保守黨人權委員會委員裴倫德(Luke de Pulford)於同月9日向黎傳送訊息，指他和羅冠聰將會向英藉的香港警員提出私人檢控，並傳送一份新聞稿，稿中提及《蘋果》專欄作家Jack Hazlewood。黎指，沒有打開該新聞稿，只是轉發予時任《蘋果》副社長陳沛敏和總編輯羅偉光。黎不知道裴倫德、羅冠聰和Jack Hazlewood之間的聯繫。

黎智英稱首凄被捕時，有通知數名朋友，包括李柱銘。（廖雁雄攝）

黎智英稱他被捕時，亦有通知民主黨元老李永達(圖)。(資料圖片)

黎智英稱，他原本有叫李柱銘幫他找大律師公會前主席夏博義，但最終無成事。（黃寶瑩攝）

被捕時曾通知助手及李柱銘等人

黎於同年8月10日被捕，辯方展示他和助手Mark Simon的訊息對話。黎在訊息告知助手，他因勾結外國勢力罪被捕。紀錄顯示，黎亦有向李永達、李卓人、黃浩銘、李柱銘、羅偉光和大律師公會前主席夏博義（Paul Harris），傳送他被捕的訊息，在給李柱銘的訊息中，黎著李安排夏博義到警署。黎稱他原本有意聘用夏博義，最終沒有成事，夏亦沒有到警署。

不知周庭同日被捕

辯方繼而展示《蘋果》的報道，顯示當日被捕的人士。黎稱他當時不知道周庭、李宗澤也一同被捕。

黎又補充，他不認識當時亦有被捕的李宗澤。至於周庭，黎稱認識周，但兩人沒有私交，但黎知周有一個平台，以日文講述香港的情況。此外，《蘋果》曾舉辦培訓主播的內部訓練班，周亦有參加。黎被捕前數星期，周庭曾到他的辦公室，當時兩人閒談數句。黎又稱他不知周庭涉及G20的登報計劃。

黎智英稱，他當時不知周庭與他同日被捕。（盧翊銘攝）

黎智英稱與知周有經營平台，講述香港情況。(周庭FB截圖)

黎智英稱，只曾與周庭閒談過數句，與她沒有私交。（周庭facebook）

會繼續揀爭取自由的運動

黎該次被捕後獲准保釋，之後他有接受《蘋果》記者的訪問，該訪問於同月13日刊登，標題為〈黎智英羈留室感悟 坐監都揀呢條路〉。文中有一句：「將來訓係監獄，whatever，我都係會揀呢條路。」黎指「呢條路」係指爭取自由的運動。而「蘋果一定撐落去」，黎解釋「撐」的意思是繼續營運。辯方問，《蘋果》繼續合法或非法營運？黎反問：怎可能非法地繼續營運，但需要因應情況而改變。

國安法前根直覺行事

黎又指，《國安法》生效前，他是根據直覺行事，說話時沒有太多顧慮，但《國安法》生效後會小心行事。他在訪問中亦稱：「唔會好似以前咁勇」、「講嘢會小心啲」。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。案件由三名國安法指定法官杜麗冰、李運騰和李素蘭審理。

案件編號：HCCC 51/2022

黎智英自辯

控方開案陳詞撮要