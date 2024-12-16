今日新聞8分鐘｜腰纏百個耳機闖關斷正｜11歲女童疑失足窗邊墮下

上水翠麗花園單位起火 一狗喪命 逾50居民疏散

今（16日）午12時許，警方接獲上水鳳南路9號翠麗花園居民報案，指18樓一個單位起火冒煙。警方、消防員及救護車接報到場，疏散54名住戶，消防員升起雲梯開喉撲火，其後將其救熄。

鰂魚涌英皇道海山樓火警 女住戶大叫「有火」逃生

今日（16日）上午9時21分，鰂魚涌英皇道海山樓發生火警，據報女住戶大叫「有火」逃生，另外一名年邁女鄰居表示受困於濃煙無法離開，多人報案。

粉嶺奪命火｜景盛苑單位起火 一男燒傷昏迷 送院搶救後不治

粉嶺發生火警。今（16日）午約2時42分，一鳴路8號景盛苑欣景閣一單位起火，驚動多人報案；消防趕抵動用一條喉及一隊煙帽隊撲救，約20分鐘後將火救熄。

救援人員在起火單位救出一名年約50至60歲男子，他身體有燒傷痕跡，陷於昏迷，由救護車送往北區醫院搶救後，下午4時33分證實不治。大廈其中3層樓住客需要疏散，警方及消防正調查事件。

男子腰纏100個耳機闖關遭拱北海關斷正 網民：耳機變腹肌

據「海關發佈」公眾號消息，近日，拱北海關所屬青茂海關查獲一起旅客綁藏100個耳機進境案。

薄扶林11歲女童墮樓｜豪宅「帝柏園」疑玩捉迷藏 失足由3樓墮下

薄扶林有女童從高處墮下。今日（15日）下午5時51分，警方接獲碧荔道43號帝柏園一單位男戶主報案，指一名11歲女童墮樓，倒臥於上址地面。救援人員接報趕至，證實女童仍然清醒，她由救護車送往瑪麗醫院搶救後，情況危殆。

消息指，女童父母當時亦在場，但一家人並非居於上址，今日是參加朋友的派對，外傭休假。事發時，女童疑在上址捉迷藏，懷疑於窗邊失足，由3樓墮下。警方將案件列作「有人意外受傷」處理，西區警區刑事調查隊第三隊已接手跟進。

嚇壞遊客！武漢江漢路步行街火災1死 火勢兇猛濃煙滾滾影片瘋傳

今日（16日）中午，武漢市江漢路步行街一處民房發生火災。由於事發於旅遊熱點，多段火勢兇猛的影片在內地瘋傳，引發關注。官方通報指火災造成1人死亡。

有片｜成都小區拆舊水塔 吊臂斷裂工人墮亡 項目負責人停職受查

12月12日，成都龍泉驛區舊水塔拆除時，起重機吊臂斷裂導致水塔塔頂墮下，導致一名工程人員死亡。

12月15日，事故調查組發布通報稱，項目負責人已停職受查，施工單位2名涉案人員被依法控制。

「旅遊遺址」赤柱重現生氣 聖誕市集旺丁旺財 酒商食檔即日添貨

曾為旅遊熱點的赤柱人流冷清多時在疫情後淪為「旅遊遺址」，不過近期有「翻生」跡象。赤柱廣場昨起（14日）一連兩日舉辦聖誕市集，人氣上升，今日（15日）下午有數百市民及遊客到訪，重現生氣。

有酒檔指昨日單日生意額已達數萬元，需即日補貨，對生意額感滿意；售賣瑞典小食的攤檔昨日已清空原準備供應兩日的食物，需要馬上補貨。「空城」美利樓這兩日亦擺滿攤檔，有賣文創產品的攤檔昨日生意額達近5,000元。

天氣凍食煲仔飯｜近百食客西營盤「坤記」排隊句鐘 港人過海光顧

天文台今早（15日）錄得最低氣溫13度，是入冬以來的最低紀錄，入夜後氣溫再回落。有市民及遊客食煲仔飯「禦寒」，在西營盤的「坤記煲仔小菜」外，晚飯供應前一小時已有食客排隊，至傍晚長龍多達百人，排隊句鐘為求一嚐煲仔飯的滋味。

消委會｜4去屑洗頭水檢歐盟禁用成分 曼秀雷敦含影響性能力香料

消委會今日（15日）發布最新一期《選擇》月刊，並測試市面常見的25款去屑洗頭水。結果發現，4款樣本被檢出歐盟禁用的去屑成分吡硫鎓鋅，另有逾九成樣本檢出香料致敏物。此外，鈴蘭醛為已知的接觸性致敏物質，可影響成年動物的性功能和生育能力，HAIR CORNER及曼秀雷敦男士發現含有鈴蘭醛，含量分別為0.0038%和0.0040%。

曼秀雷敦男士回應消委會指，內地和台灣均未有禁用鈴蘭醛，又指儘管樣本檢出的含量不算高，但仍會著手規劃調整配方。

消委會｜港男夾公仔機花$500 夾中紙條欲換窩夫機 終只得鎖匙扣

近年夾公仔機舖林立，不少「台主」會在機內布置障礙物，增加出貨難度，又會展示豐厚獎品吸引玩家。消委會分享三個投訴個案，指遊戲過於困難，設有「保夾」機制但未有向消費者交代。亦有夾公仔機展示獎品為窩夫機，投訴人花近500元、約45分鐘夾得中獎紙條，但店員僅讓他兌換幾個鎖匙扣、吊飾等。消委會批評涉誤導，促請業界確保遊戲公平合理，並且清晰交代得獎規則。