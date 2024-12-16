黎智英自辯｜國安法前《蘋果》會批評港府中共　立法後已沒再這樣

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，今午（16日）在西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審，黎智英第18天自辯。黎智英指《蘋果日報》以往批評政府、中共等，在《國安法》的角度，屬於激進。《國安法》生效後，《蘋果》員工已很小心，沒有再這樣。此外，他在首次被捕後獲釋，並接受《蘋果》記者訪問。他在訪問中稱：「我哋唔可以去到太激烈......時間喺我哋呢邊，唔需要好激烈咁佢哋攬炒」。黎稱，相信他們站在歷史的正確一方，因此認為不需冒險「搏命」，而是有耐性等候。



黎智英稱國安法前《蘋果》會批評港府中共，但該法例立法後已沒有再這樣。

被捕後有叫員工不要太激烈

黎智英於2020年8月10日，在本案首次被捕，兩天後獲釋並於同日接受訪問，該訪問於翌日(13日)在《蘋果》頭版刊登。文中引述黎的說法，稱：「我哋唔可以去到太激烈，一激烈就冇長期，做事謹慎少少，創意少少，甚至化整為零多啲，越和平就越能夠堅持。」

國安法後蘋果失法治和言論自由保護

黎稱「我哋」是指《蘋果》。被問及《蘋果》以往是否激進時，黎稱在《國安法》的角度，《蘋果》屬於激進。《國安法》後，《蘋果》失去法治和言論自由保護，因此需小心。他指，《蘋果》以往批評政府、中共和領導人，《國安法》生效後，《蘋果》員工很小心，已沒有批評政府等。

用其他相關說法避免犯法

此外，文中稱「創意少少，甚至化整為零多啲」，黎解釋即把一些強硬的說法，以其他方法表達，令相關說法變得溫和，避免犯法。文中續指。「時間喺我哋呢邊，唔需要好激烈咁佢哋攬炒……」黎解釋，相信他們站在歷史的正確一方，因此不需要對抗，冒險和對方「搏命」，而是應該有耐性等候。

黎智英指兒子黎耀恩與案件無關亦被捕。(凌子淇攝)

指兩兒與事無關都被捕

而在同一版面的另一篇文章〈斥政治檢控如誅九族〉，他稱：「我兩個仔，你地都冇見過佢哋嚟呢度(蘋果日報大樓)啦，咁都告，有啲誅九族既意味。」黎解釋，他的兩個兒子黎見恩和黎耀恩和此事無關，但當時亦被捕，他因此稱「有啲誅九族既意味」。

重申國安法前後都無勾結外國勢力

此外，他受訪時承認在《國安法》生效前，接受不少外媒訪問。文中稱：「講呢樣嘢同時當然有啲句子會包含咗(如)你叫外國做嘢，咁做啲咩？大家都understood啦!」黎指他的意思是指讉責內地。

被問及當時西方國家是否干預香港事務時，黎稱不會以「干預」形容，指外國是為香港發聲。他指在《國安法》前後也沒有勾結外國勢力。

曾勸提制裁嘉賓不要激進

辯方亦問及於同月13日播放的「Live Chat with Jimmy Lai」，該集的嘉賓美國傳統基金會艾里森外交政策中心資深研究員岡薩雷斯（Mike Gonzalez）提及制裁時任特首，黎當時回應指他們不能激進，不能直接對抗，應以靈活應對。另有觀眾問，可以在外國為香港做什麼時，黎回應；「支持不一定是制裁」。黎同意制裁是其中一種支持，但他並非尋求外國制裁。

否認曾看華府專家惠頓傳來的電郵

此外，黎智英早前供稱，曾收到訊息，內容講及時任美國總統特朗普簽署制裁中港官員的行政命令，然後黎把訊息傳給李永達等人。辯方展示一個由華府專家惠頓，於同年7月15日向黎發送的電郵，內容為制裁中港官員的行政命令，亦提及要制作一份「shit list」。黎指該電郵內容太長，他沒有閱讀當中的內容，並相信是他把電郵內容，複製後再傳送李永達等人。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。案件由三名國安法指定法官杜麗冰、李運騰和李素蘭審理。

案件編號：HCCC 51/2022

黎智英自辯

控方開案陳詞撮要