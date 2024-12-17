今日新聞8分鐘｜男子失平衡跌倒遭捲車底｜謝嘉怡愛犬誤食毒肉亡

車cam｜秀茂坪醉駕貨van切雙白線掉頭 累鐵騎士收掣不及猛撼倒地

秀茂坪今日（17日）發生醉駕車禍。早上8時17分，一輛電單車駛至秀茂坪邨秀賢樓對開時，與一輛客貨車相撞。43歲姓吳男鐵騎士腳部受傷，清醒送往聯合醫院治理。41歲姓許客貨車男司機進行酒精呼氣測試後，則證實超標，涉嫌「酒後駕駛」被捕。

石崗軍營奪命工傷｜67歲油漆女工倒斃天台 疑由工作梯跌下喪命

今日（17日）早上6時35分，荃錦公路石崗軍營內，一名女子被發現倒臥於一棟建築物的天台，救援人員到場證實她當場不治。警方到場調查並通知勞工處協助。

元朗剷車翻側｜公庵路回收場貨倉失事 雙程證司機昏迷被困送院亡

元朗發生車禍。今日（16日）下午4時56分，警方接獲報案，指一輛剷車於公庵路近泓翠苑一個回收場貨倉失事翻側。

油麻地男途人失平衡跌出馬路 遭小巴撞倒捲車底半昏迷 司機被捕

油麻地發生車禍。今日（17日）下午1時10分，南京街8號對開小巴站，據報一名男子疑失平衡跌倒，遭一輛專線小巴撞到，並捲入車底。消防員接報到場將傷者救出，他陷入半昏迷，被送往伊利沙伯醫院搶救。姓吳（76歲）男司機事後涉嫌「危險駕駛導致他人身體嚴重受傷」被捕。

謝嘉怡兩愛犬中毒亡｜親剖狗狗「秒速」慘死經過 倖存老狗竟悲鳴

2020年度香港小姐冠軍謝嘉怡（Lisa），昨日（15日）帶同3隻愛犬往大埔社山村散步期間，其中2隻懷疑誤食路邊毒肉慘死。她今日（16日）親往大埔警署報警，經過前後逾6小時錄口供等手續後，晚上開腔向《香港01》親身剖白事發經過。

巴士加價｜消息：行會批准城巴九巴嶼巴1月5日加7.5%、4.3%、6.5%

消息指，行政會議會批准明年1月5日起加價，九巴加4.3%、城巴加7.5%、新大嶼山巴士加6.5%。據悉，相關加幅已為扣減「專營巴士豁免隧道費基金」後加幅。

王賢誌回應申破產：人生不同階段如天氣 未來是嚴寒日子但不放棄

藝人王賢誌（Vinci）上周五（13日）透過律師自行入稟高等法院呈請破產，案件排期於2025年1月21日進行破產呈請聆訊。根據資料，有財務公司上周亦曾入稟追王約300萬元。

王賢誌晚上在Facebook發文回應事件，指決定經過深思熟慮及徵詢多方意見之後慎重作出， 又形容「人生的不同階段有如天氣」，他雖然將迎接「一段嚴寒的日子」，但未來「必定不會放棄」。

Carousell騙案3月內330宗 釣魚連結套資料盜存款 會計師失$90萬

網購平台Carousell過往時有騙案發生，惟有別於一般常見的瞄準貨款或貨品的騙案，近期出現一種利用超連結套取個人資料，以轉走受害人銀行帳戶內存款的手法，今年首10個月已涉及644宗，總金額達3,600萬元，一名32歲男會計師更被騙取90萬元，而隨着Carousell今年8月初推出「平台收款功能」後，警方形容騙徒利用新功能「扮到更官方」，令釣魚連結騙案數字急增。警方指，相關手法早於台灣、新加坡、馬來西亞等地已出現，本港警方會繼續情報收集，以確認何人操控騙案及是否涉及集團式。同時，警方會繼續採取多管齊下方式打擊網上購物騙案。

李家超再分享習近平講話體會 指明方向、政府與社會一同奮發改革

行政長官李家超今日（17日）在行政會議開會前見記者，他再分享習近平主席講話的體會可分四大部分，包括充分肯定他的工作擔當作為，特區政府要團結帶領社會各界。他指習主席指明香港發展方向，國家是最大後盾，政府與社會也要奮發改革。