何敬康質疑紅館租場難　一文看清三大問　促康文署公開拒批準則

紅館租場難問題掀起討論，立法會議員何敬康近日多次發文，批評紅磡香港體育館租用審批準則混亂，有本地歌手被拒絕逾10次，每次都未獲解釋，事件亦惹起新任文體旅局長羅淑佩網上反駁。



另一議員馬逢國接受《香港01》訪問表示，雖然康文署在網上列明申請紅館的指引，但審批過程透明度不高，一直備受坊間質疑。他認為，如署方公開交代審批準則，能釋除市民疑慮，否則申請者會認為不獲平等對待。《香港01》正向康文署查詢審批機制、被否決申請名單、拒絕申請的準則等，正待回覆。



+ 13

稱紅館申請時間長為人垢病 業界曾反映外國團體獲批較快

何敬康周日在社交台發文，批評紅館租用審批準則混亂。他說，很多歌手曾向媒體反映，他亦聽過一些歌手親口說過，紅館的檔期是非常難訂，館方也會經常否決部份被認為「不賣座」歌手的申請。他今日再度發文，指有本地歌手被拒絕逾10次，每次都未獲解釋；鄭中基曾申請紅館7次才獲批，另一歌手黃凱芹亦連續22次被拒。

選委界立法會議員馬逢國認為，雖然康文署在網上列明申請紅館的指引，但審批過程透明度不高，一直備受坊間質疑。他認為，如署方公開交代審批準則，能釋除市民疑慮，否則申請者會認為不獲平等對待。他又指，紅館的申請時間長同樣為人垢病，大部份本地團體須提早一年申請，業界曾反映外國團體則較快。

翻查康文署網站，如有多過一個團體申請訂租同一檔期，申請的考慮因素包括：擬辦活動的性質、重要性和吸引力；擬辦活動的優點；擬辦活動／表演者／申請人以往的訂租記錄。

立法會選委界議員何敬康12月14日晚上7時在紅磡香港體育館 （紅館）實地考察，形容「人影都冇隻」，遙望對面的殯儀館區域，指孤伶伶的演唱會戶外廣告加上幾家「大酒店」招牌，竟有點《破．地獄》的感覺。（何敬康Facebook圖片）

何敬康：紅館場外人煙稀少 羅淑佩：埸內綵排如火如荼

事源於何敬康周日（15日）在Facebook發文，指指聖誕節前的周末紅館竟「人影都冇隻」，更形容「孤伶伶的演唱會戶外廣告加上幾家「大酒店」招牌，竟有點《破．地獄》的感覺。」

文體旅局局長羅淑佩其後隔空反駁，稱「有時大家見到紅館外面看似靜悄悄，但其實埸內工人搭台、歌星踩台、全人類full dress rehearsal（正式綵排）正進行得如火如荼，本月17日開show的劉德華跨年演唱會也不例外。」

康文署翌日在Facebook專頁「康文＋＋＋」同樣指，跨年演唱會檔期是「兵家必爭」，如2022年有陳奕迅、2023年有張學友、今年2024年有劉德華。

立法會選委界議員何敬康質疑紅館寧願空蕩蕩，都不接受申請。（資料圖片／黃浩謙攝）

何敬康：紅館使用率冷淡 康文署：過去3年100%使用率

何敬康質疑紅館使用率偏低，稱若非劉德華連續「搞十多天的跨年騷」，整個2024年第四季至2025年第一季的半年內，只得馮允謙（3場）、汪明荃（2場）、陳慧嫻（4場）、王菀之（2場）、鄧麗欣（3場）舉行演唱會，連農曆新年傳統熱門檔期都無演出，形容「是不是冷淡得有點可憐？」

康文署反駁指，紅館過去3年使用率均為100%，又指紅館是體育館，因此一般會優先考慮想在紅館舉辦大型體育活動的訂場申請，紅館一直舉辦各類型體育活動，2024 年就有世界香港夜光龍醒獅錦標賽、世界女排聯賽等體育盛事，強調「精彩繽紛！」

康文署在社交專頁發文稱，於紅館舉辦大型體育活動的訂租申請，一般會獲優先考慮。（康文署Facebook圖片）

何敬康：活動流轉慢 三年441申請被拒 康文署未解釋

何敬康今日引述康文署數據，指從2022至今年11月，紅館分別舉辦了83、113和115場活動，而拒絕的活動則有88、190和163場。何敬康質疑，紅館每年僅舉辦113至115場活動，流轉太慢，又指署方曾表示體育項目優先，希望署方可公開全年紅館共舉辦了多少體育項目。他並促相關部門公開拒絕申請的詳細清單、審批機制以及負責審批的人物等資料。

《香港01》正向康文署查詢紅館過去三年活動年表及分佈、場地審批準則、拒絕申請的名單、拒絕申請的準則等，正待回覆。