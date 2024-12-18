黎智英自辯｜帖文質疑警有合理懷疑可拘捕　黎稱當時不知法律容許

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力，他今（18日）在西九龍裁判法院（暫代高等法院）展開他第20天自辯。黎提及他曾在Twitter帖文指：「警方有合理懷疑，便可拘捕任何人……這是什麼法治？」法官即稱，警方有合理懷疑便有權作出拘捕，香港回歸前後也如此，實行普通法的地區也一樣，這亦是律師都知道的事。黎卻稱他當時不知道，形容遭自己的無知誤導。



黎智英續就他在其訪談節目所發表過的言論作辯解。（節目片段）

官質疑黎主張用晶片技術針對中國

黎智英今作供時，講及於2020年9月3日播放的「Live Chat with Jimmy Lai」。他在節目講及台灣的晶片生產技術很重要，是美國政府應對中國時的「策略性武器」。辯方問黎是否主張美國用該技術針對中國。黎稱他只是道出事實，又稱怎可能主張已發生的事。惟法官李運騰和杜麗冰質疑黎在鼓勵這情況繼續發生，黎否認。黎又指，在節目中沒有主張美國和台灣結盟，因兩者早已結盟。他不想台灣和中國開戰。

黎指警察國家意指警察選擇不守法

此外，黎在節目中亦討論林卓廷因涉7.21暴動被捕，指香港已沒有法治，變成「警察國家」(Police State)。黎庭上指，若失去法治，便變成「警察國家」。法官杜麗冰問，「警察國家」是否指警察可以做任何事，黎否認，並解釋這是指警察在法律之上，其權力較法律更大，並選擇不守法。

黎指林卓廷就721事件被捕後已無法治可言

辯方問，當時是否認為香港已沒有法治，黎稱在林卓廷就該事件被捕後，已沒有法治可言。法官李素蘭問，警方在該事件中如何不守法，黎重申林卓廷到現場保護他人，沒有犯案，卻遭檢控。

黎智英稱，在林卓廷因721事件被捕後，覺香港已無法治可言。(資料圖片)

黎曾發帖指香港已成警察國家

辯方展示黎智英同年7月6日在Twitter發表的帖文，帖文稱：「律政司司長稱警方有合理懷疑，便可拘捕任何人，這意味沒有任何證據下，單憑警員的幻想，便可作出拘捕。這是什麼法治？你有否懷疑香港已變成警察國家？」

官指普通法地區警有合理懷疑便有權拘捕

法官李運騰指，警方有合理懷疑便有權作出拘捕，香港回歸前後也是如此，實行普通法的地區，包括英國亦如此。黎智英稱他當時不知道合理懷疑可作拘捕的基礎，又稱當時被自己的無知誤導。法官杜麗冰問他事前有否問律師意見，黎稱沒有。

黎智英曾發帖質疑警方有合理懷疑可拘捕，他稱當時不知道，受自己的無知誤導。（盧翊銘攝）

黎稱遭自己的無知誤導

辯方又展示《蘋果》的報道，內文提及時任律政司司長鄭若驊稱：「警方執法時可以合理懷疑拘捕。」法官杜麗冰指，鄭的說法是律師都知道的事。黎稱沒有看過該報道，重申他被自己的無知誤導。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。案件由三名國安法指定法官杜麗冰、李運騰和李素蘭審理。

案件編號：HCCC 51/2022

黎智英自辯

控方開案陳詞撮要