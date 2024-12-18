今日新聞8分鐘｜男子遭鎅刀割手天眼拉人｜祈福黨再現呃長者百萬

習近平訪問澳門｜習近平偕夫人彭麗媛抵澳：澳門是祖國的掌上明珠

周五（20日）是澳門回歸廿五周年，也是澳門第六屆政府宣誓就職大日子，國家主席習近平今日（18日）下午與夫人彭麗媛抵達澳門，展開三天視察行程，並會出席澳門回歸慶祝活動。習近平在機場發表簡短講話時表示，每次來到美麗的澳門都感到十分高興，今次前來的目的是和同胞們一同慶祝澳門回歸二十五周年，「看看這幾年澳門的新發展、新變化。」

單車隊舌戰小巴司機惹議 警：初步不涉警員 循不小心踩單車追查

日前網上瘋傳一段單車隊與小巴司機舌戰的影片，引起社會迴響及「人肉搜索」涉事單車人士，除有YouTuber被「點錯相」外；由於有人呼喝司機「熄匙」，網上亦盛傳數名單車人士為休班警員。警方今日（17日）表示，留意到相關的傳媒報道。新界北交通調查隊正循「不小心騎踏單車」及「公眾地方內擾亂秩序行為」跟進調查事件，正追查片段中涉事的單車人士，初步調查未發現事件涉及警務人員。警方呼籲，市民如有任何相關資料提供，請致電3661-3409與新界北交通調查隊聯絡。

深水埗通州街木工被欠薪40多萬元 危坐1樓平台掛追薪橫額

今日（18日）下午2時許，警方接報深水埗通州街280號「DX設計館」，有3至4名工人在1樓危險位置，欄杆上掛有追薪橫額「慘慘慘 政府工程 還我血汗錢」。警員及消防員到場，在地面開救生氣墊戒備，並召談判專家前往協助。

謝嘉怡兩愛犬中毒亡｜另一愛犬現中毒徵狀 謝嘉怡﹕噩夢似未完結

2020年度香港小姐冠軍謝嘉怡（Lisa），本周日（15日）帶同3隻愛犬往大埔社山村散步期間，其中2隻懷疑誤食路邊毒肉慘死，她翌日前往警署報警。謝嘉怡昨日（17日）再發文，痛心稱另一生還愛犬斑點狗Leo排出血尿，急忙送醫及檢查後，發現Leo可能曾舔到毒藥，未來數周是關鍵時期，她需要密切留意牠會否有出血情況，「雖然Leo仍然生還，但牠仍未安全。噩夢好像未完結」。經理人估計Leo疑曾接觸過毒藥，其症似有輕微中毒，目前留在家中密切關注牠的情況。她指Lisa仍在為兩狗離世感悲傷，但當前更重要是照顧Leo。

深水埗中年漢遭陌生女持鎅刀割傷手 警憑新裝天眼一日後拘41歲女

昨晚（16日）一名男子於深水埗桂林街與基隆街交界，被一名陌生女子以鎅刀襲擊，手指受傷；疑犯事後逃去無蹤。警方表示，深水埗警區刑事部經詳細分析及在新設置的鏡頭協助下，迅速鎖定女疑犯身份，今日（17日）聯同深水埗分區特遣隊展開聯合行動，於鴨寮街與桂林街交界拘捕一名姓周（41歲）女子，她涉嫌「襲擊致造成身體傷害」，正被扣查。案件交由深水埗警區刑事調查隊第10隊跟進。

祈福黨診所外兜搭 涉6案騙長者$100萬 警拘4女包括非法入境者

警方拘捕4名女子涉及6宗祈福黨騙案，其中3人是非法入境者。騙徒向屋邨長者落手，訛稱她們或家人被邪靈附身等，要祈福作法，結果合共騙去約100萬元，其中單一最大損失達28萬元。

連鎖電器集團賣冒牌Marshall喇叭耳機 公司董事及分店負責人被捕

藝人王賢誌（Vinci）上周五（13日）透過律師自行入稟高等法院呈請破產，案件排期於2025年1月21日進行破產呈請聆訊。根據資料，有財務公司上周亦曾入稟追王約300萬元。

香港海關早前收到市民舉報，指一個連鎖集團售賣懷疑冒牌喇叭及無線耳機。經調查及商標持有人協助下，海關昨日（17日）突擊搜查該集團位於全港多個地區的8間分店，以及一個位於九龍用作為儲存倉庫的工廈單位，檢獲約1300件懷疑冒牌物品，估計市值約為140萬元。海關以涉嫌違反《商品說明條例》拘捕了4名男子（44至54歲），包括2名公司董事及2名分店負責人。

政府放棄推動採用智能投票箱 續用選票檢測機供選民自願使用

政府昨日（16日）向立法會介紹擬於選舉中引入「智能投票箱」，引起部分議員質疑，特首李家超今早（17日）出席行政會議前被問及引入「智能投票箱」會否剝削選民投白票的權利時指，政府很重視意見，會確保投票時順利進行。政制及內地事務局發言人晚上表示，在聽取議員意見和社會聲音後，決定在稍後的選舉安排中，如有需要將繼續使用選票檢測機供選民自願使用，而不推動智能投票箱的應用。

為免排長隊租輪椅即可進北京故宮？ 店員：有不少年輕人來租輪椅

《新京報》報道，健全人士租輪椅即可免排隊進故宮成網絡熱門攻略貼。12月13日，內媒記者實測，租借輪椅後順利從愛心通道進入故宮博物院。