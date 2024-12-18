今日新聞8分鐘｜警爆「一樓一」門拉人｜文苑街路瀉糞水半年未改

大澳中華白海豚頸部纏繩惹憐惜 學會：活動正常 不宜干預或救援

有網民昨日（18日）在社交群組上載圖片，指在大澳海面發現一隻中華白海豚頸部纏繩，深入皮肉，已經明顯將身軀分為兩節，擔心其生命安全。帖文隨即起其他網民討論，希望有團體救救小海豚，為牠解困。關注海豚的組織稱，海豚「V仔」自4月頸部纏繩，已持續留意；目前牠活動正常，不宜捕捉或麻醉，以免造成更大傷害；市民可從減少海洋垃圾等方面下手，保護中華白海豚。

西摩道重建地盤二判指保華拖$160萬工程費 拉橫額上辦公室追討

港島半山西摩道美麗臺重建項目，二判指遭大判「保華建業」拖欠$160萬工程費。今日（19日）一行約10人，拉橫額上觀塘辦公室追討。判頭愁道：「依家真係過日子都困難，唔好話過年！」過去11個月墊支工人薪金，獨力難支。

有片｜尖沙咀發利大廈「一樓一」賣淫猖獗 警員爆門拘嫖客鳳姐

警方本月在油尖區大舉掃黃，其中在尖沙咀加拿分道發利大廈，警員爆門進入懷疑從事賣淫活動的單位。網上流傳片段可見，3名警員抵達樓層，高呼「警察！開門！否則爆門！」以作警示，惟單位內人士未有應門，於是動用爆破工具爆門進入。

文苑街路邊瀉糞水 持續半年 食肆叫苦連天：邊個想入嚟食嘢呀？

佐敦八文樓之一的文苑街文苑樓，近日臭氣熏天，行人路下的渠口，持續流出糞便和糞水，令居民和食肆飽受困擾，甚至附近咪表位的車輛亦告遭殃。有店舖職員稱，「洩洪」情況不定期，持續近半年，大廈管理處、渠務署、環保署及區議員也曾協助，但始終沒法由源頭處理，令生意大受影響，苦不堪言。

將軍澳消防局宿舍地盤爆欠薪 紮鐵工頭：再唔出糧我年都過唔到呀

將軍澳第72區正進行工程，興建一座17層高連天台的大樓，用作消防局暨救護站，並提供132個部門宿舍單位及其他消防設施。一批三判紮鐵工、釘板工及雜工，今日（19日）在地盤外追討欠薪，指上周三起貨後離開地盤，但至今未收到11月至12月11日的工資，近百名工人累計工資達300多萬元。紮鐵工頭明言「再唔出糧我年都過唔到呀！」希望二判露面與大判商討支薪安排。

MIRROR｜阿Mo再IG發帖 曬與「唯一如此愛我的人」合照

MIRROR演唱會意外中嚴重受傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）仍然留醫，據其父親李盛林牧師表示，近半年阿Mo身體狀況逐步正常。阿Mo周三（18日）晚上在Instagram發帖，上傳自己與一名戴口罩男子的合照，又形容對方是「唯一一個如此愛我、而且每天真心關心我每一點進步的人」。

冬至｜天文台今冬首發寒冷天氣警告 料明日市區12度 新界低幾度

天文台預測下周初至聖誕節早晚仍然清涼，日間部分時間有陽光。天文台今日（19日)在下午4時20分發出寒冷天氣警告，是今年入冬首次發出，預測本港明日早上天氣寒冷，明日市區最低氣溫約在12度左右，新界會再低幾度。

滑板聯會謊稱有奧運資格招攬選手 15歲女將解約遭威脅未來禁賽

港協暨奧委會副會長霍啟剛周三（18日）召開記者會，稱一間非港協認可總會的滑板機構，訛稱可安排運動員出戰亞運及奧運。有家長信以為真，為15歲女兒簽約五年，又自資六位數字費用集訓及參賽。家長發現受騙後要求解約，女兒卻被機構要脅未來禁止公開玩滑板及參賽，否則會告她違約。

立法會議員霍啟剛指介入協調後成功無條件解約，他提醒家長要查清楚港協認可的總會名單，並非名字有「總會」便會獲認可。

翻查資料，涉事機構為「中國香港滑板聯合總會」（下稱聯會），《香港01》曾曝光「聯會」運動員合約，禁止運動員參與港協屬會，變相無可能出戰奧運等賽事。