黎智英自辯｜轉發譚得志被捕帖文　黎稱言論自由應包括錯誤言論

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，今（18日）在西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審，黎智英第20天自辯。黎講及一則轉發「快必」譚得志因涉煽動被捕報道的帖文，並指：「這是《國安法》下的『言論自由』」。法官問黎，他所理解的言論自由是什麼，黎強調言論自由包括發表錯誤的言論。但他同意誹謗不屬言論自由，在發表言論前，應核實內容是否正確。黎又指《蘋果》也曾被控誹謗，但未有在該些官司敗訴。



黎智英認為言論自由應包括錯誤的言論，但指誹謗非言論自由。(路透社)

黎智英曾轉發「快必」譚得志因涉煽動被捕的帖文，並在帖文稱：這就是《國安法》下的言論自由。（資料圖片）

言論自由包括發表錯誤的言論

黎智英作供時講及，其Twitter帳戶於2020年9月7日發表的帖文，帖文轉發譚得志因涉煽動而被捕的報道。帖文稱「這是《國安法》下的『言論自由』」。法官杜麗冰問，黎所指是言論自由是什麼，問是否任何人都可以講任何事情？黎回應指，言論自由包括發表錯誤的言論。

誹謗言論不屬言論自由

法官杜麗冰追問，若有人發表誹謗的言論而被控，是否屬於沒有言論自由？黎回應指，發表誹謗言論不屬於言論自由，法庭會就言論是否誹謗作判定。黎同意言論自由非絶對，在發表言論前，應核實內容是否正確。《蘋果日報》也曾被控誹謗，但未有在該些官司敗訴。

認為英國應給港人居英權

黎續講及同月10日播放的「Live Chat with Jimmy Lai」，他當時表示香港曾是英國殖民地，英國政府有道德責任去關注香港。黎解釋他認為英國政府應給予港人居英權。

黎智英指《國安法》，不可與外國政要聯絡，但香港監察負責人羅傑斯(Benedict Rogers)仍可以。(資料圖片)

指羅傑斯仍可和外國政要聯絡

此外，他在節目中指該集的嘉賓「香港監察」創辦人羅傑斯，其角色更為重要。黎庭上解釋，在《國安法》生效後，聯絡外國政要或違法，而羅傑斯可和外國政要聯絡，講述香港的情況。辯方問，黎認為中國政府會聆聽國際社會的聲音？黎指中國政府有時也會這樣做，例如他們會收回某些言論。

認為各國聯合起來會是很大力量

同月17日的「Live Chat with Jimmy Lai」中，黎稱：「若不開始抗拒中共，迫使中共改變，令它融入自由世界的價值觀，中共現時如何對待香港，外界日後也會面對相同命運。」法官杜麗冰問，黎在節目中稱要「迫使」(coerce)中共，問黎是否要用力量(force)去遊說。黎稱是，但沒有詳細考慮什麼形式，又指世界各國聯合起來，會是很大的力量。

指中國處理貿易問題只以自己價值觀行事

黎指中國在處理貿易等方面，以自己的價值觀行事，而非依從國際的規則，因此引發衝突。國際社會對抗中國，可讓他們知道其行事方式是錯誤。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。案件由三名國安法指定法官杜麗冰、李運騰和李素蘭審理。

案件編號：HCCC 51/2022

黎智英自辯

控方開案陳詞撮要