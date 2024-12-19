黎智英自辯｜轉發葉劉轉移資產報道　黎：推測幫兇或承擔的後果

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，今（19日）在西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審，黎智英第21天自辯。黎講及其轉發建制派葉劉淑儀轉移資產的報道，並在Twitter帖文稱：「當美國等國家聯合起來，施行制裁，中共的幫兇將無處可避，其資產也無處可隱藏」。黎解釋，幫兇是指向中共叩頭的人，其後果是遭國際社會排擠。惟他否認主張對這些幫兇實施制裁，而是作出推測「幫兇」或會承擔的後果。



黎智英繼續就其twitter的帖文作辯解。（盧翊銘攝）

認為若中國不作改變會對西方構成危險

黎智英講及於2020年9月17日播放的「Live Chat with Jimmy Lai」，講及當時正值疫情，中國對世界而言是「珍珠港」(指日軍偷襲珍珠港)。他解釋，「珍珠港」是一個比喻，代表一個警號，正如日本於二戰時對美國是威脅。法官李運騰問黎，是否表達中國對西方國家構成危險。黎回應指，疫情威脅西方國家人民的生計，若中國不作出改變，可以對西方國家是構成危險。

認為中國無跟國際規則

此外，他在節目稱：「除非習近平下台，他對其他國家的戰狼式態度改變，否則中國不會改變。」黎指內地人對政府順從，但外界對中國則不同，惟中國採取同一態度對待。法官杜麗冰問，中國是否試圖令其他國家屈服，黎否認，強調他只是講及中國對兩者採取同一態度。中國不跟從國際間已建立的規則。

中共有人理解故過去經濟發展迅速

被問及為何稱若習不下台，中國就不會改變。黎指，習不了解世界。辯方繼而問，中共是否了解世界？黎指，中共有部份人理解，所以中國經濟過去30多年發展迅速。惟習近平上台後，所有事情都改變。

黎智英曾在twitter 轉發葉劉淑儀轉移資產的報道。（直播截圖）

提後果是指被排濟而非制裁

黎亦講及同日在Twitter帳戶的帖文，帖文轉發建制派葉劉淑儀轉移資產的報道。帖文又稱：「當美國等國家聯合起來，施行制裁，中共的幫兇將無處可避，其資產也無處可隱藏。迫害香港人的惡行將有後果」。黎解釋，帖文中的「後果」是指他們遭國際社會排擠，不能在銀行開戶。他又指「幫兇」不一定是罪犯，可以是向中共「叩頭」的人。

只在推測幫兇後果而非主張

法官李素蘭問，該「後果」是否指制裁，黎同意制裁屬其中一種「後果」。法官續問，該帖文的讀者會理解該「後果」是制裁，黎同意，並指該帖文屬疏忽。黎否認撰寫該帖文，並稱他當時對制裁等用字很敏感，若由他寫，不會提及制裁。他又強調不是主張對這些「幫兇」實施制裁，而是推測「幫兇」會承擔的後果。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。案件由三名國安法指定法官杜麗冰、李運騰和李素蘭審理。

案件編號：HCCC 51/2022

黎智英自辯

控方開案陳詞撮要