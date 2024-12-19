黎智英自辯｜撰文指200警突搜查是殺雞儆猴　黎稱事件令傳媒震驚

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，今（19日）在西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審，黎智英第21天自辯。黎講述200名警員於2020年8月搜查蘋果大樓後，他事後曾撰文形容警方的做法：「旨在殺雞儆猴，震懾所有傳媒。」他又指事件令傳媒感到震驚，他覺得當時學校、警察及宗教都受到壓力，但他仍認為在言論自由保障下，傳媒即使犯錯，也不應擔心被捕和停運，惟當時傳媒都有此擔憂。黎案將於明年1月6日續審。



2020年8月10日黎智英被捕，200警員同日到蘋果大樓內搜查。（蘋果日報截圖）

警方當日派出大批警員到蘋果大樓搜查。（羅君豪攝）

警員並有在蘋果大樓的辦公室內翻查文件。（壹傳媒員工提供）

編採部亦有被搜查。（蘋果日報截圖）

黎稱當時覺學校警察和宗教也同受壓

黎智英今午作供時，講述由他撰寫的〈繼續打壓香港 還是以身報國？〉，該文章於2020年9月27日刊登。文章提到：「中共滲透社會各層面…..」黎解釋，學校、警察和宗教方面，都受影響，又指教會當時亦受到壓力。

撰文指警殺雞儆猴

黎又指在沒有警告下，約200名警員搜查蘋果大樓，他在文中指此舉：「旨在殺雞儆猴，震懾所有傳媒。」黎指搜查事件後，所有傳媒都感震驚。惟法官杜麗冰質疑，此文章是2020年9月刊登，黎當時仍可以撰寫此文，不是他供稱所有傳媒都感震驚。黎改稱接近所有傳媒都感震驚，又指在言論自由保障下，傳媒即使犯錯，也不應擔心被捕和停運，惟當時傳媒都有此擔憂。

國安法後蘋果記者不能出席政府記者會

此外，黎在文中稱警方修改《警察通例》中傳媒代表的定義，法官李運騰問，修改後是否不許報道警方記者會的新聞，還是不許出席記者會？黎指，應是指不准許報道，不記得詳情。他又指在《國安法》生效前，《蘋果》記者仍可以間中出席政府的記者會，但《國安法》生效後，他們不能出席該些記者會。

或因習慣使用了武漢肺炎

法官李運騰亦留意到，黎在文中使用「武漢肺炎」一詞。同時，《蘋果》高層曾在訊息講及，避免使用「武漢肺炎」一類的貶義字眼。李官指，黎有否為意該些訊息。黎稱已不記得當時有否為意，或出於習慣才使用「武漢肺炎」，又稱他為人並不小心。

認帖文用字強硬致歉

黎的Twitter帳戶於同月29日分享《蘋果》英文版的報道，指天主教香港教區榮休主教陳日君樞機到梵蒂岡，反對任命蔡惠民為主教。帖文稱：「雖然機會很微，但陳日君仍然遠赴梵蒂岡，對抗邪惡。」。黎指「邪惡」是指蔡，已不記得蔡是怎樣「邪惡」。此外，他指帖文用字強硬，就此致歉。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。案件由三名國安法指定法官杜麗冰、李運騰和李素蘭審理。

案件編號：HCCC 51/2022

黎智英自辯

控方開案陳詞撮要