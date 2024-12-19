河套園區道路不連香港挨轟　創科局：非唯一道路　新田公路可入園

位於落馬州的河套香港園區明年將投入使用。日前立法會議員張欣宇社交平台發文表示，園區直連到落馬洲站的直連路，只供經落馬洲支線口岸南下的訪客使用，由香港出發則不能使用，批評是匪夷所思。



創新科技及工業局今日（19日）在社交平台發文回應指，落馬洲站並不是唯一通往園區的道路，又指局方早前已向立法會提出，讓主要在河套工作的特定人員在預先登記下，可於落馬洲站乘搭由園區公司安排的穿梭巴士，或其他公共交通工具往返園區。當安排暢順運作，可以考慮擴大使用人士類別，例如訪客。



由香港出發，必須先過關前往深圳，再入境回香港，才可通過直連路前往河套園區。(資料圖片）

由落馬洲連接到河套香港園區的道路，造價達10億港元。不過，張欣宇引述當局表示，訪客經落馬洲支線口岸南下過關，才可直接使用該路前往河套園區，反之由香港出發則不能在離開落馬洲站後，使用該直連路前往園區。張欣宇昨日在社交平台發文，斥安排匪夷所思，又指若果當年申請撥款時已知安排，「我相信當年負責審批的立法會同仁也不會同意。」

創科局發文反駁：落馬洲站本作跨境用途 園區員工可使用出入

創新科技及工業局今日傍晚在社交平台發文回應指，港鐵落馬洲站自開通以來，一直定位為用作跨境用途，只有過境乘客、獲豁免人士或持邊境禁區通行證的人員可以使用。但當局有見該站在地理距離上與園區距離最近，才興建連接路。

當局又指，在平衡落馬洲站用作過境的主要功能、禁區管控、人流安排等多項因素，早前已諮詢立法會，提出讓主要在河套工作的特定人員有多一個選擇，在預先登記下，可於落馬洲站乘搭由園區公司安排的穿梭巴士，或其他公共交通工具往返園區。當安排暢順運作，可以考慮擴大使用人士類別，例如訪客。

河套香港園區即將投入使用。（政府新聞處圖片）

可選粉嶺新田公路西面連接道路入園區

局方又指，該連接路並不是唯一通往園區的道路，連接河套香港園區及粉嶺新田公路的西面連接道路已於今年10月開通，任何人均可以使用該路到達園區。

局方又指又指，園區未來的交通網絡會進一步完善，土木工程拓展署正規劃接駁園區東面及古洞北新發展區道路網的連接道路；規劃中的北環線支線將途經園區並設置鐵路站。

局方又表示，明白各持份者關心園區的交通配套，當局會作通盤考慮，一切以便民為主，令河套香港園區的交通暢達，發揮聯通內地與國際的世界級科技創新樞紐的功能，「是政府與立法會議員及社會各界的一致目標」。

劉國勳：理解政府在連接路實施的是先導計劃

立法會議員劉國勳表示，對於有意見指連接路亦應開放予訪客，他稱在開初時已有關注，認為在香港園區營運初期，可能亦有部份訪客透過鐵路站過去。不過理解到今次政府在連接路實施的是先導計劃，故在運作順暢，加上做好其他硬件配套如車站等，才再有序開放也是好事。他表示，目前訪客要到河套香港園區，亦可循連接河套香港園區及粉嶺／新田公路的西面連接道路，以及上水站、元朗站等不同選擇到達園區。

他期望港鐵落馬洲站未來可發展至人車直達的口岸，進一步方便兩地居民往來，特別是河套及新田科技城將會營運，除了產業，亦會有大批居民入住。他相信隨著更多不同基建落成，例如古洞站、新田站及正規劃的北環綫支線等，相信未來往來河套將更方便，有助創科產業發展。