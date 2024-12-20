醫療事故公布分3階段　范鴻齡否認為隱瞞　病人組織憂局方不公布

近年公院醫療事故屢次發生，醫管局新成立的「管治及架構改革委員會」昨（19日）召開首次會議，主席范鴻齡表示，日後公布事故程序將分為3個步驟，須先釐清事故事實和向家屬交代，最後才對外公布。



有病人組織對新指引感到詫異，認為應即時公布嚴重事故，憂慮局方以家屬意願為由不公布。



醫院管理局主席范鴻齡。（資料圖片/梁鵬威攝）

醫管局主席范鴻齡昨（19日）表示已實行新指引，將醫療事故公布分為3個階段，首先內部釐清事實，例如事發地點、涉及誰和原因，第二步向病人和家屬解釋，最後對外公布。

醫管局公布事故前一向先向家屬交代，被問到指引是否只為避免局方免被責怪隱瞞，范否認指，「不存在我怕你（傳媒）鬧我們」。他又稱，過往曾未查清事實便公布事故，令公眾混淆，亦試過「搶住公布」而家屬未知，認為對外公布「稍微慢少少」、遲一兩天而信息更準確，公眾會接受。

他強調，病人和家屬私隱凌駕公眾知情權，日後當傳媒在事故公布前收到消息，「請不要說我們同事有隱瞞」，因須嚴格執行指引。至於應否訂立最遲公布時限，他稱每宗事故嚴重程度不一，承諾不會拖延。

醫管局將於調查事故的根源分析委員會加入獨立專家，正物色人選如病人組織，並制訂名冊。此外，醫管局已邀請腎病權威雷兆輝率領專家小組檢視臨牀指引和醫療程序，目標簡化指引。

香港病人政策連線主席林志釉。 （資料圖片 / 黃寶瑩攝）

香港病人政策連線主席林志釉對新指引感到詫異，他指少有聽聞公布資料不齊遭批評，憂慮局方會以家屬意願為由不公布。他認為涉及病人安全的嚴重事故應盡快公布，否則不可接受。