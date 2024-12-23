皇馬簽名會｜消委會料球星招呼太多人「吃不消」、溝通安排欠清昕

皇馬巴塞名宿足球表演的賽前見面會上周五舉行，因貨不對版引起軒然大波，有球迷繳付至少6,880港元，卻未能與球星見面及索取簽名。



消委會總幹事黃鳳嫺今日（23日）在電台節目表示，截至昨日接獲12人求助，涉款約9萬，初步估計30多人受影響。消委會曾接觸主辦方及球會，她估計事件涉及安排溝通不清晰、球員因要招呼太多球迷而感到「吃不消」等。她指，認為今次事件是消費爭議，未必完全觸犯《商品說明條例》，球迷最終或須循小額錢債追討，呼籲消費者保留票據、與球員的合照及其簽名等「證據」。



選委界立法會議員江玉歡則建議政府可提供良好作業守則，解釋何謂貨不對辦等，供業界參考及遵守，並期望政府與主辦方協作，舉辦大型活動。



皇馬對巴塞傳奇表演賽銷情慘淡之餘，更鬧出見面會風波。（夏家朗攝）

消委會估計30多人受影響

消委會總幹事黃鳳嫺在港台節目《千禧年代》表示，截至昨日（22日）共接獲12人求助，涉款約9萬，最高金額為約1.3萬元，該事主購買兩個套票，投訴人內容大致相若。她指，初步估計30多人受影響，但未掌握實際數字，目前與球會及主辦方代表有初步接觸。

她估計，爭議涉及溝通不清晰、球員因要招呼太多球迷而感到「吃不消」等，她說不想猜度原因，但結果是原定一小時的簽名會，卻有球星提早離場，消費者認為貨不對板，安排混亂，未能滿足其承諾。

消委會盼人性化處理 稱主辦方指不能退全款

主辦方日前發聲明，表明周一、二會聯絡受影響球迷跟進事件。黃鳳嫺表示，據知主辦方認為不能退回全部款項，因部分人成功影相或簽名，消委會期望主辦方以人性化、彈性化的態度處理爭議。消委會亦會進行個別及針對性處理，視乎每個投訴人的情況，與主辦方商討細節。

費高（中）以皇馬名宿隊隊長身份率領一眾球星。（資料圖片／廖雁雄攝）

消委會：未必完全觸犯商品說明條例 籲消費者保留票據

她又指，事件未必完全觸犯《商品說明條例》，因消委會暫未收到巴塞的球迷投訴，估計安排兌現球迷承諾，可見主辦方局部提供條款承諾，但處理不好，認為今次事件是最基本的消費爭議，最終消費者或須循小額錢債追討，又呼籲消費者保留單據、與球員的合照及其簽名等「證據」。她指，事件牽涉人數不多，金額不大，相信主辦方有能力處理。

她建議，如日後舉辦類似活動，主辦方尋找承辦商安排活動時，應留意細節；承辦商亦須注意如何跟表演嘉賓溝通，避免宣傳和執行不同，引起期望落差；主辦方亦應加強事件管理和預示問題的能力。

消委會總幹事黃鳳嫺呼籲消費者保留單據、與球員的合照及其簽名等「證據」。（廖雁雄攝）

江玉歡：冀為業界提供守則 單靠商品說明條例未能保障消費者

立法會議員江玉歡在同一節目表示，表演賽「出事」並非首次，理論上有能力避免事件，否則會影響香港形象。她指，雖然牽涉人數不多，但影響消費者心情，故認為全數退款是合理。

她認為，現行的舉辦活動及處理投訴的機制上仍有優化空間，期望政府提供良好作業守則，包括解釋何謂貨不對板、如何要求退款等，供業界參考及遵守。她解釋，現時機制主要靠商品說明條例，但其檢控及審訊時間長，未必能保障消費者。

她又指，今次入場人數稀少，對香港整體觀感或會有影響，例如球星或會感尷尬、主辦組織或會有卻步。她期望政府與主辦方協作，並以新加坡為例，政府組織會協助主辦方舉辦大型活動。