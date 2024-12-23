聖誕平安夜｜ 尖沙咀、中環封路　港鐵通宵行駛　關口服務不延長

聖誕節將至，不少人都會前往中環及尖沙咀等地感受節日氣氛。為配合人流，運輸署和警方將於24日至25日實施人流管制和臨時交通安排，尖沙咀東巴士總站、天星碼頭巴士站及中港碼頭巴士站將於當夜暫停使用；西九文化區、尖沙咀及中環一帶也會分階段封路。而港鐵則會在24日晚通宵服務。



警方又提醒市民和旅客，當日往返内地關口服務時間不會延長。



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運輸署指，尖沙咀東（麼地道）巴士總站、尖沙咀天星碼頭巴士總站及中港碼頭巴士總站會分別由12月24日下午5：30、晚上6：30及晚上11：00暫停使用，直至道路重開恢復行車為止。此外，24日當晚港鐵會通宵服務。

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警方預計24及25日將會有大批市民前往蘭桂坊和尖沙咀，因此會在有需要時實施人潮管制，呼籲市民耐心等候，聽從警方指示。 警方又提醒，平安夜往返内地關口服務時間不會延長。

封路方面，警方指24日下午2時至25日上午5時，中環下列路段將率先封閉。

－ 介乎雲咸街與威靈頓街的德己立街

－ 蘭桂坊

－ 榮華里

－ 和安里

－ 介乎雲咸街與德己立街的威靈頓街

－ 安蘭街



其他路段如擺花街、閣麟街等則視乎人潮情況，再考慮封閉。

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九龍方面，警方亦會分3階段封路。24日下午6時起，西九文化區博物館道、尖沙咀彌敦道等會率先封路。晚上6時半起，梳士巴利道也會封路。24日晚上11時45分起，介乎柯士甸道與九龍公園徑的廣東道亦將封閉。

警方指，如有需要，會在封閉其他道路。