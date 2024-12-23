機場捷運小童險墮軌　機管局：非系統安全問題　員工沒通報被警告

機場去年11月21日有一名小童，懷疑踏進捷運月台與車廂之間的空隙，被旁人拉起，車門隨後按原定時間關閉，未有觸發警報。政府表示機管局未有發現系統性安全問題，機電署亦已確立系統設計和運作都安全。

機管局確認當日未有按規定向機電署通報，但沒有證據顯示任何人員刻意隱瞞事件。局方認為前線人員通報、溝通上缺乏警覺性，已經警告。



機場旅客捷運系統有一名小童去年底險墮軌。（報料人提供影片截圖）

政府完成審視機管局調查報告

政府表示已完成審視機管局就事件的調查報告及補充資料，並未發現旅客捷運系統有系統性安全問題，機電工程署已確立系統設計和運作都安全。

捷運月台幕門與列車車門安裝了紅外線裝置保護系統，當感應到有乘客或障礙物被困在者之間，月台幕門和車門會保持開啟，列車亦不得出發，同時系統會向機場中央控制室發出警報。機管局調查發現，小童當日部分身體跌入空隙後，即時被人拉起，車門亦按原定時間，即開門35秒後關閉，因此未有觸發保護系統的警報。小童沒有受傷，其家人亦沒有投訴。

機管局未有按規定通報 警告相關人員

根據《機場管理局（旅客捷運系統）（安全）規例》， 機管局須就意外及事故通知政府，包括涉及有人跌在列車和月台之間。機管局確認事發當天未按規定向機電署通報，承認今年年初第一次調查事件時，範圍不夠全面，以致未能及早確認事故，但認為並沒有誘因驅使任何人員隱瞞事件。

《旅客捷運系統運作及緊急程序手冊》內容亦未夠清晰，未能就事故通報提供足夠指引。局方亦認為前線員工在通報、溝通上缺乏警覺性，沒有妥善記錄事故及未能及時通知政府，機管局已警告相關員工。

政府要求機管局落實三方面改善措施

政府嚴正要求機管局落實三方面改善措施，防止同類事件再次發生，包括強化事故通報機制，更新《旅客捷運系統運作及緊急程序手冊》，加強員工培訓及記錄事故的意識，讓機管局可根據紀錄通報政府。

政府又要求加強事故調查機制，安排專責部門調查及跟進捷運安全事故或潛在事故，確保將來所有調查全面、徹底地進行。機管局預計明年3月或之前完成提升月台閉路電視系統，涵蓋更多角度監察月台情況，讓員工更容易發現及調查事故。

機管局今年6月已完成收窄捷運月台空隙。(倪清江攝)

今年6月已完成收窄月台空隙

另外，機管局去年7月起，安裝裝置縮窄捷運月台的弧形段的空隙，由原來的13.5至14.5厘米，縮窄為7至10.1厘米。安裝工作今年6月完成。