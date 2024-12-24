鄭敬基及鍾劍華等6人被列通緝名單　警方國安處懸紅$100萬通緝

保安局局長鄧炳強今日（24日）行使《維護國家安全條例》賦權，在憲報刊登公告，即時指明對7人，包括許智峯、郭榮鏗、袁弓夷、郭鳳儀、邵嵐、許穎婷及任建峰實施4項措施，涉及「禁止提供資金等或處理資金等」、「禁止與不動產相關的某些活動」、「與涉及有關潛逃者的合資企業或合夥相關的禁止」及「撤銷特區護照等」，個別人士還會被「執業資格暫時吊銷」及「暫時罷免董事職位」。

鄧炳強、香港警務處副處長（國家安全）簡啟恩及國家安全處總警司李桂華中午見傳媒時，李桂華宣布警方國安處增6人通緝名單，包括劉珈汶、鍾翰林、鍾劍華、何良懋、鄭敬基、張晞晴。《香港01》直播。



警方國安處在12月24日的記者會公布新一輪通緝名單，涉及6人，包括黃大仙區議會前議員劉珈汶、前「學生動源」召集人鍾翰林、理大前助理教授鍾劍華、藝人鄭敬基，以及何良懋，張晞晴。（梁鵬威攝）

警方國安處在12月24日的記者會公布新一輪通緝名單，涉及6人，包括黃大仙區議會前議員劉珈汶、前「學生動源」召集人鍾翰林、理大前助理教授鍾劍華、藝人鄭敬基，以及何良懋，張晞晴。（梁鵬威攝）

鄭敬基。（資料圖片）

鍾劍華。（資料圖片/張浩維攝）

對於警方國安處新增6人通緝名單，李桂華表示，劉珈汶以香港民主委員會身分，網上鼓吹香港從中國分裂出去，向外國要求對中國、香港制裁，例如廢除香港經貿辦特權。鍾翰林早前分裂國家、洗黑錢罪名監禁，欺騙懲教署旅遊而沒有回港，外地繼續平台例如香港獨立倡議委員會鼓吹港獨。鍾劍華煽動分裂國家、勾結外國，2024年5-6月不同平台鼓吹港獨，促外國對中國、香港制裁，要求關閉經貿辦。何良懋2022年7月不同平台，透過選舉公投要求香港自決、自治。

保安局局長鄧炳強12月24日與警務處副處長（國家安全）簡啟恩、警務處國家安全處總警司李桂華在政總見記者。（梁鵬威攝）

至於鄭敬基則涉及要求對相關官員制裁。張晞晴，2022年8月起，香港自由委員會，鼓吹香港獨立，期間要求外國對香港實施制裁。上述案情嚴重，警方高度重視，會每人懸紅100萬。

鄧炳強稱，打擊對象通緝時間較長，繼續不同方式危害國家安全，不要以為身處海外就逃避責任，必然依法追捕，打擊罪犯，全力違法必究、雖遠必誅，市民應該避免與潛逃者有金錢瓜葛。

保安局局長鄧炳強12月24日在憲報刊登公告，行使《維護國家安全條例》賦權，將許智峯、郭榮鏗、袁弓夷、郭鳳儀、邵嵐、許穎婷及任建峰指明為危害國家安全罪行的潛逃者。（政府憲報）

此外，鄧炳強稱，今日就潛逃海外人士採取進一步行動，行使維護國家安全條例權利。鄧表示，該七名人士煽動分裂國家，意圖實施自決，發表所謂報告會見外國政客，請求對香港制裁、封鎖等敵對行動。

鄧炳強指，許智峯串通外國政客，偽造文件潛逃海外，律政司認為許智峯有危害國安並得益，包括網上平台收取得益，律政司會向法庭提出沒收令的申請，沒收犯罪得益。

他表示，今日實施包括禁止提供資金、不能向他們買賣樓宇、不能與其合伙關係投資、做生意，以及撤銷特區護照。個別吊銷執業資格、適用許智峯、郭榮鏗，吊銷袁弓夷7個董事職位。

他指出，除保安局授權，任何人直接、間接提供資金，包括網上平台提供資金，不動產出租、提供，或者成立合資企業，提供資金等屬於犯罪，定罪可判7年。呼籲社會大眾不要以身試法，市民應避免瓜葛。

前立法會議員許智峯。（資料圖片）

前立法會議員郭榮鏗（中）。（資料圖片/梁鵬威攝）

袁弓夷（YouTube@袁爸爸 袁弓夷政經評論）

許智峯、郭榮鏗、袁弓夷、郭鳳儀、邵嵐、許穎婷及任建峰正被通緝：

+ 2

羅冠聰、蒙兆達、劉祖廸等6人今年6月被列「潛逃者」

除了此7人，政府今年6月12日亦刊憲公布，將被警方國安處通緝的6名人士，包括羅冠聰、蒙兆達、劉祖廸、鄭文傑、霍嘉誌和蔡明達，列為「指明危害國家安全罪行的潛逃者」，並引用《維護國家安全條例》賦予的權力，對 6 人採取 4 項措施，包括撤銷他們的特區護照、禁止向他們提供或處理資金、與他們進行不動產相關活動、禁止與他們經營合資企業或合夥。另外部份人士亦被暫時吊銷執業資格，以及暫時罷免董事職位。