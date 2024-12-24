教師課堂上扮綁鞋帶及跌粉筆　偷拍多名女生裙底　認罪囚6個月

中學教師涉在授課時假裝綁鞋帶和跌粉筆，偷拍在黑板答題的女學生裙底，他被「斷正」時不發一言假裝無事發生。男教師早前承認5項非法拍攝或觀察私密部位罪，今（24日）於屯門裁判法院被判監6個月。裁判官引報告指被告重犯機會偏高，只能判監。



被告陳裕德（26歲）被控於2024年1月22日、1月29日、1月某天、2月1日，在屯門某中學課室，偷拍女童B、A、D及C的私密部位。各女童案發時13歲。

被告陳裕德在屯門法院認罪，判囚6個月。

趁女同學在黑板答題時偷拍

案情指，被告案發時僅入職5個月。在首次偷拍事件，被告當時正授課，女學生在黑板答題，被告將手機放在B雙腿之間的地上，攝錄B的裙底，被告蹲下解開鞋帶再綁緊，持續10秒後才拿起手機。班上一名男同學目睹被告的作為。

假裝綁鞋帶及跌粉筆

其後被告再在課堂上重施故技，假裝綁鞋帶及跌粉筆，將手機放在女童腿下偷拍。有女童發現被告偷拍她，質問被告在幹甚麼，但被告一言不發，無視女童。直至2月1日，同校老師接獲被告偷拍女學生的投訴，校方報案。被告在警誡下保持緘默。

感化官認為被告值得擁有更生機會

辯方今進一步求情指，早前為被告索取的精神、心理、感化及社會服務令報告均正面，報告不建議被告住院，感化官認為被告適合接受感化令，值得擁有更生機會。被告亦願意接受最高時數的社會服務令。辯方又指被告還押期間已嚐牢獄之苦，他將不能再從事喜愛的職業，望法庭考慮到被告真誠悔改，予以輕判。

官指報告提到被告重犯機會偏高

署理主任裁判官鄧少雄稱，有報告提到被告的重犯機會偏高，而本案涉及違反誠信，數項控罪在約10天內發生，監禁乃唯一選擇。最後就被告每罪各判監2個月，當中兩罪分期執行，被告須入獄6個月。

案件編號：TMCC 271/2024