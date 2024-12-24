西九水上煙火・直播｜平安夜8時發放　市民遊客攝影迷下午已霸位

旅發局「香港繽紛冬日巡禮2024」將於今晚（24日）平安夜起，一連三日在西九文化區舉行「冬日維港水上煙火」，表演將於晚上8時開始，歷時約10分鐘，現場更有面積逾萬呎的聖誕小鎮，並有20米巨型戶外聖誕樹等。《香港01》直播水上煙火盛況，與讀者共渡聖誕佳節。



大批市民遊客在下午已到達海濱長廊的觀賞區等候，亦有不少攝影發燒友提早數小時到西九藝術公園海濱霸位，認為位置距離煙火更近。不過有提早五小時到達的人士表示，不滿現場的人流管制安排，令去洗手間不便，「幾年啦，點解都冇進步嘅？」，又期望在封路區域設流動洗手間。



「香港繽紛冬日巡禮2024」於今晚（24日）平安夜起，一連三日在西九文化區舉行「冬日維港水上煙火」，大批市民、遊客、攝影迷下午已霸位。(洪芷菁攝)

不少攝影發燒友提早數小時到西九藝術公園海濱霸位、希望近距離拍攝煙火。(洪芷菁攝)

有市民提早五小時到場霸位 不滿封路措施倡設流動廁所

水上煙火晚上8時才舉行，在西九文化區藝術公園海濱長廊，有市民遊客下午2時許已到海濱長廊的觀賞區等候，亦有不少攝影發燒友提早數小時到西九藝術公園海濱霸位，認為位置距離煙火更近。

▼2023年12月24日 市民平安夜湧西九看水上煙火表演▼



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霸前排看煙火市民指去廁所難：我唔夠膽飲水

有提早四、五個小時到場、希望拍攝煙火市民不滿現場的封路措施，令她們無法前往洗手間。黃女士憶述，去年元旦倒數的煙花匯演，困在封路區域約8小時，「幾年啦，點解都冇進步嘅？」她建議應在平台設流動洗手間。

有提早四、五個小時到場的市民希望拍攝煙火，但不滿現場的封路措施，令她們無法前往洗手間。（洪芷菁攝）

同行的徐女士於下午3時到場，稱工作人員指人數滿四、五百便要封路，即使去洗手間也無法通行。她於4時向工作人員查詢封路時間，然而僅獲回覆「唔知」、「隨時」，令她無法安排適合時間去洗手間，「我唔夠膽飲水啊，食嘢唔夠膽啊。」

陳先生大約3時便到場架好攝影機位，希望捕捉到煙火的畫面。他指今年較多到這裡拍攝煙火，認為位置可以正對著煙花船，而缺點就是人流較多，需提早到場霸位。他續指，由於距離八點的煙火匯演尚有數小時，會減少飲水，避免去洗手間。

首次在西九藝術公園拍攝煙火的周先生稱，這個地點距離煙火較近，但未必能拍攝到大範圍的煙火。（洪芷菁攝）

首次在西九藝術公園拍攝煙火的周先生稱，擔憂稍後時間會有較多人流，故提早到場霸位。他認為這個地點距離煙火較近，但同時未必能拍攝到大範圍的煙火，而他站立的位置對面有幾棵樹，或會稍微遮擋煙火畫面。他表示，期待拍攝香港字眼的煙圖案，如果要如廁都會「忍一忍」。

▼2024年11月22日 冬日維港水上煙火表演▼

