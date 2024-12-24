桌球世一卓林普Judd Trump以優才計劃成香港居民　周一領取身份證

又一桌球明星成「香港人」。政府新聞處今日（24日）發布，現時桌球世界排名第一的卓林普（又譯特林普），最近透過優才計劃正式成為香港居民，並於昨日（23日）來港領取身份證，又為香港人才服務辦公室拍攝短片參與快問快答，從地方、交通工具到美食話題揭示自己對香港的喜愛。



卓林普。（資料圖片/楊宇翹攝）

今年10月31日，曾奪得7屆世界桌球錦標賽冠軍奧蘇利雲，經優秀人才入境計劃成為香港居民。當日入境處的社交網頁披露，英國球手奧蘇利雲接受處長郭俊峯訪問，表示過去曾在香港逗留過一段時間，認識很多朋友及過得很好，加上桌球運動在香港亦很受歡迎。