卓林普成香港居民　與港有段「緣」？英媒傳女友為花溜女神馬曉晴

繼「火箭」奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan)通過優秀人才入境計劃成為香港居民後，另一名英國桌球好手、現時世界排名第一的卓林普（Judd Trump）亦透過相同計劃落戶香港。奧蘇利雲熱愛香港山景出名，原來卓林普亦對香港「情有獨鍾」，據英媒早前報道，卓林普女友正是有港版「石原聰美」之稱的香港花式溜冰運動員馬曉晴，報道更指卓林普表示不享受英格蘭生活，目前正與女友常駐香港，及主要在中東杜拜生活。



卓林普。（資料圖片/楊宇翹攝）

卓林普。（Getty Images）

卓林普早前接受英國媒體《太陽報》訪問，稱「不再享受」英格蘭生活，只會在大賽或探望父母時才會回國，更多時間在香港以及杜拜。報道更指，其女友正是有港版「石原聰美」之稱的香港花式溜冰運動員馬曉晴，相信是其駐紮香港的原因之一。

卓林普與馬曉晴雖未公開戀情，但不時被發現在社交媒體同步「打卡」等，懷疑同遊杜拜及摩洛哥，今年3月在香港舉辦的桌球明星挑戰賽，馬亦被發現與卓林普胞弟一同入場，低調支持卓林普比賽。卓林普參加香港世界卓球大師賽2022時，當時現場司儀亦正是馬曉晴。

利蘇斯基早前在Instagram限時動態分享大合照，見到馬曉晴與特林普都在相中。（網上截圖）

Hong Kong Talent Engage 香港人才服務辦公室今發文，指世界排名第一、桌球名將卓林普正式透過優秀人才入境計劃，成為香港居民。擁30個排名賽冠軍頭銜的卓林普則表示：「我在這裏是因為我享受在這城市生活！我喜歡香港的所有事物，無論美食、人際互動及環境，這一切啓發了我選擇移居香港。」