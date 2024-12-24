平安夜・交通消息｜港鐵實施人潮管制　關閉部分尖沙咀尖東出入口

今晚（24日）是聖誕平安夜，不少市民外出歡渡佳節，港鐵大部分路線今日通宵行駛。港鐵晚上近7時表示，為配合人潮管制措施，多個尖沙咀站及尖東站部分出入口須暫時關閉。



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【18:51】港鐵表示，為配合人潮管制措施，以下部分出入口須暫時關閉。

尖沙咀站： H, R

尖東站：J, L1, L3, L4, L5, L6, N3, P3

港鐵呼籲乘客使用其他出入口，並留意港鐵MTR Mobile的Traffic News公布的最新資訊。

▼2023年12月24日 市民平安夜尖沙咀迎聖誕▼



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聖誕交通｜平安夜地鐵通宵服務安排

．港島綫、觀塘綫、將軍澳綫、南港島綫、荃灣綫、東涌線、屯馬綫、東鐵綫（金鐘至上水路段）

．輕鐵路線（505、507、610、614P、615P、751、706線）

．港鐵巴士路線

>506號線：往兆麟方向延長服務時間至1:30am 往屯門碼頭方向延長服務時間至1:50am

>K51號線：延長服務時間至12:45am

>K54號線：延長服務時間至12:45am，前往和田方向尾班車凌晨1時由屯門巿中心開出，及於凌晨1時15分由兆康站開出

聖誕交通｜巴士總站停用

運輸署指，尖沙咀東（麼地道）巴士總站、尖沙咀天星碼頭巴士總站及中港碼頭巴士總站會分別由12月24日下午5：30、晚上6：30及晚上11：00暫停使用，直至道路重開恢復行車為止。

聖誕節九龍特別交通安排。(政府新聞處圖片）

聖誕交通｜蘭桂坊和尖沙咀人潮管制

警方預計24及25日將會有大批市民前往蘭桂坊和尖沙咀，因此會在有需要時實施人潮管制，呼籲市民耐心等候，聽從警方指示。 警方又提醒，平安夜往返内地關口服務時間不會延長。

封路方面，警方指24日下午2時至25日上午5時，中環下列路段將率先封閉。

－ 介乎雲咸街與威靈頓街的德己立街

－ 蘭桂坊

－ 榮華里

－ 和安里

－ 介乎雲咸街與德己立街的威靈頓街

－ 安蘭街



其他路段如擺花街、閣麟街等則視乎人潮情況，再考慮封閉。