聖誕節｜平安夜截至下午4時32.1萬人出境　「淨流失」16.6萬港人

聖誕平安夜雖然非紅日，但仍有大批港人「大遷徙」。入境處截至下午4時數字顯示，共32.1萬人經各口岸離開香港，其中大部分是北上，以羅湖及落馬洲支線最多人；來港人次則只有約20萬人，只有離港人數約6成。



現時數字顯示，共26.8萬香港居民今日離開香港，回港的香港居民人次則只有10.2萬人次，即香港今日再有16.6萬人次「淨流失」。



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根據入境處截至下午4時數字顯示，共錄得52.1萬出入境數字，其中32.1萬人次經各口岸離開香港，入境人數則只有出境人數約6成，錄得20萬人次。出境人士當中，大部分為前往內地，其中最多人經羅湖口岸離開，錄5.8萬人次。至於機場則排第二，錄5.3萬人次，至於落馬洲支線及港珠澳大橋則分別錄5.2萬及4萬人次。

只計算香港居民，截至下午4時共26.8萬港人出境，入境港入則只有10.2萬人次，即香港今日再「淨流失」16.6萬人次。港人最多經羅湖口岸往內地，錄5.3萬人次，落馬洲支線也有4.7萬人次，機場則有超過3.8萬人次。

今日平安夜，下午在西九龍高鐵站有北上人流情況。（洪芷菁攝）

由於聖誕節並非內地假期，內地客來港數字較淡靜，只有7.3萬人次；其他旅客則有2.4萬人次，其中經機場來港的外地旅客則有超過1.4萬人次。

由上周五至昨日（20至23日），每日出境香港居民由36萬至46萬人次不等，同期入境的香港居民每日介乎26.9萬至36.9萬人次，假設該四日內各出入境香港居民只是出入各一次，即期內「淨流失」38.7萬人。