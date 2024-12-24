六合彩頭獎4200萬｜平安夜攪珠 五期頭獎無人中 投注額暫9000萬
撰文：何瑞芬
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六合彩最近五期頭獎無人中，今晚（24日）平安夜將再次攪珠，由於金多寶累積增至3,381萬元，馬會估計幸運兒今晚如能10元一注獨中，可得橫財4,200萬元。投注晚上9時15分截止，截至8時45分，投注額暫近9,000萬元（87,068,011元）。
▼10月28日 馬會140周年第二輪六合彩金多寶攪珠▼
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六合彩自12月10日兩注瓜分近4,000萬元彩金後，12月12日至21日的五期攪珠，均無人中頭奬，12月14日更無人中二獎，三獎也只有53注中；至於其他四期，有半注至2注中二獎，三獎有83.5注至125注中。
▼10月22日 第一輪馬會140周年六合彩金多寶▼
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