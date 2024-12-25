聖誕節澳門官也街人氣旺 港人大灣區5日遊 嘆牛雜稱旺角找不到
撰文：林遠航
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聖誕節長假，昨日平安夜（24日）超過2萬5千名香港人到訪澳門，今日（25日）截至早上11時亦有近6,500人。有港人夫婦離港5日，到澳門、珠海、佛山等地旅遊，認為香港節日氣氛不如澳門濃厚，澳門的美食亦較優勝，直言「去旺角都搵唔到呢個味道」。亦有香港家庭約10人組團到澳門旅遊，有小朋友又食又玩，覺得即日來回澳門「唔夠喉」。
早上往澳門客船爆滿 官也街人氣旺
在上環信德港澳碼頭，早上有大批港人乘客船前往澳門，9時正前往氹仔碼頭的標準座船票售罄。在氹仔的美食集中地及旅遊區官也街，除了內地旅客外，亦有不少港人到訪。牛雜店、雪糕店、餅店、手信店等處處有人龍。
港人遊大灣區 批香港只得商場
李先生和太太星期一起離港五日，先到訪珠海、佛山等地，今日再到澳門。他們在官也街買了一盤咖哩牛雜，李太太認為澳門的食物較香港的美味不少，直言「去旺角都搵唔到呢個味道」。
除了打算「賭兩手」外，他們又計劃到新商場看表演。李先生認為，澳門有天主教背景，聖誕氣氛較香港濃厚，指香港「嚟嚟去去都係商場」。李太太則表示二人除疫情期間，多年都不在香港過聖誕節，又認為澳門的旅遊景點較香港集中。
3個家庭結伴同遊 小朋友樂而忘返
有三個香港家庭，約10人相約一起到澳門遊玩，三個小朋友在官也街買了土耳其雪糕，雖然被老闆戲弄，但他們都大讚「好好玩」。他們打算到上葡京的「AI樂園」體驗VR虛擬遊戲，之後即日回港。其中，姓曾的小朋友表示「唔夠喉」，但黎小朋友和何小朋友則「不認同」，因為要回家做功課。
一家三口稱香港人逼人 遊澳門後轉到珠海
梁太一家三口在官也街排隊半小時購買豬扒飽，女兒大讚好味，又指份量太多吃不完，笑言吃剩給爸爸「解決」。梁太表示計劃之後到賭場附近的商場逛街，晚上到珠海住一晚，明日會在當地品嚐美食，例如吃火鍋。被問為何不選擇留港消費，梁太表示假期在港通常都是「人逼人」，因此通常都會趁假期外遊。
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