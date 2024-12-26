PANDA GO香港遊｜名校幼稚園校長到場「領養」 冀教學生愛護動物

全港最大型熊貓主題展覽「PANDA GO！香港遊」原定的「尾場」昨日及今日（25及26日）在中山紀念公園舉行，不少市民今日到場看熊貓雕塑。主辦方早前為展出的熊貓雕塑舉行慈善義賣，市民今日可到場領取大熊貓雕塑，有幼稚園校長到場領取，買了一大一細的雕塑，打算捐給學校，培養學生對愛護動物的認識。



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下午的西營盤中山公園，逼滿看熊貓雕塑的人潮。不少一家大小、情侶趁「PANDA GO！香港遊」展覽的原定「尾場」，到場打卡，亦有不少人自己攜帶熊貓公仔到場合照，估計有過千人在中山公園的草坪聚集。

主辦方早前為其中1,000隻展出的熊貓雕塑舉行慈善義賣，將收益不計成本全數撥捐海洋公園大熊貓慈善保育基金。近百名市民今日到場「領養」早前已預訂了熊貓，在雕塑領取處，不少人向熊貓「主人」索借打卡，亦有市民到場始知有義賣，大呼可惜。

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市民可於下午三時起領取熊貓雕塑，約兩點半，已經有數十市民在領取處外排隊。排頭位的市民是聖士提反女子中學附屬幼稚園校長鄭儼娥，她自費900多元買了一大一細的大雄貓雕塑，打算捐及學校，認為十分「抵買」。

鄭校長指，學校的小朋友都十分喜歡大熊貓，因此會放在學校大堂讓學生觀賞，又期望可以學生培養愛護動物的意識。她又笑言，不怕雕塑被熊貓打爛，又指亦是一個讓學生可以學懂愛惜公物的機會。她期望海洋公園的六隻大熊貓可以在港開心健康地生活，感受香港人對牠們的愛。

Coco及Derek花了過千元買了兩隻大的雕塑，二人收到了開眼及閉眼各一隻，表示十分滿意。（林遠航攝)

Coco及Derek是動物愛好者，特別是熊貓，花了過千元買了兩隻大的雕塑。雕塑是隨機分發，二人收到了開眼及閉眼各一隻，表示十分滿意。朋友笑言買「Figure（模型）550蚊一隻算抵」，他們亦認同，又開心可以做善事。

Coco十分喜歡「PANDA GO！」展覽，除了中山公園外，早前亦有到海洋公園看另一站展覽，認為中山公園的場地比較寬闊，比較起來更喜歡中山公園的一站。被問到如何看「熊貓經濟」，Derek認為政府應恆常地舉辦大熊貓的活動，例如無人機表演等，認為可以吸引市民外出消費。

彭先生的家人買了四大兩小共六隻大熊貓雕塑，彭先生今日到場代為領取，又將雕塑放在地上合照，吸引不少市民上前圍觀，爭相打卡。他透露大的雕塑大約半包米重，又指滿意收到的款式，「每一個pose都有齊」。

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居於港島東西灣河的鐘先生一家都十分喜歡大熊貓，早前亦有到海洋公園探望安安、可可，一家大小今日特意到場看展覽，當作假日的活動。他們大讚展覽有氣氛，又笑指家中沒有位置，否則亦會入手大熊貓雕塑。

施先生今日帶同愛犬專程到場打卡，他笑言拍了好多照片，指活動吸引了不少人到場，又認為今年以來，社會氣氛有所改善，多了人外出，與多個熊貓主題的活動有關。不過，他認為「PANDA GO！」每站展覽只得兩日不足，希望可以延長展出時間，又指會再到「PANDA GO！」第二輪的新春展覽。