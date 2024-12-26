第9間戲院結業？　嘉禾V Walk戲院離奇停預售戲票　未公布停業

消費市場不振，今年4月至10月已有至少八間戲院結業。今年4月已關閉旗下嘉禾啟德戲院的嘉禾院線，旗下位於南昌站上蓋商場的嘉禾V Walk戲院，傳出突然結業消息，今日（26日）現場及網上都只售即日戲票，不預售明日（27日）及之後的戲票，戲院工作人員對是否結業不漏風聲。嘉禾及V Walk商場未有確認戲院是否結業。



連同嘉禾V Walk戲院，嘉禾院線目前於香港經營8間戲院、合共33個銀幕，院線在2023年香港的市場份額約為11%。嘉禾院線屬嘉禾集團，由亞洲電影大亨鄒文懷於1970年聯同何冠昌及梁風創立，1994年在香港聯合交易所上市。2007年伍克波透過橙天娛樂集團 成為集團第一大股東，2009年8月集團易名橙天嘉禾。

嘉禾V WALK戲院在2019年7月26日開幕，設有5間影院、提供400個座位，據介紹揉合裝飾藝術風格（Art Deco）及包浩斯風格（Bauhaus），而1院「Home特色影院」更是全港首個配有電子壁爐的影院。

南昌站嘉禾V Walk戲院現場及網上都不預售12月27日或之後的戲票。(嘉禾院線網頁截圖）

嘉禾V Walk戲院現場及網上今日只售即日場次戲票，不再預售明日或之後的戲票。戲院工作人員下午表示，公司沒有指示，對是否不漏風聲。

到晚上10時後再查看嘉禾院線網頁，V Walk戲院已無再有戲票購買。