2元乘車｜周永新：60至64歲每月補貼限$700　恢復65歲門檻更徹底

政府面對千億財赤，港大榮休學者周永新撰文，指開源節流應先檢討社會福利政策，認為市民基本生活不受影響下，福利可加可減。他建議2元長者乘車優惠計劃，60至64歲長者每月乘車補貼金額不超過700元，相信足夠他們出外活動。周永新又說，更徹底的辦法是把合資格年齡門檻回復到65歲。



港大社會工作及社會行政學系榮休教授周永新。（資料圖片/鄭子峰攝）

周永新：開源節流先檢討社會福利

港大社會工作及社會行政學系榮休教授周永新在《明報》撰文，指2024/25財政年度社會福利開支是1201.35億元，屬政府部門開支中首位，超越教育和醫療衛生。他又引述行政長官李家超指，政府每日用於社會福利開支超過3億元。

周永新認為政府要開源節流，首先應檢討社會福利，削減時應確保市民基本生活和需要不受影響。他又認為削減福利除了節流，亦能把資源調去發展其他急需的服務，更有效率使用資源，同時亦能夠達到發展的目的。

政府不應假設削減社會福利開支必遭市民反對。其實市民更想政府善用公共資源、減少浪費。 港大社會工作及社會行政學系榮休教授周永新

周永新建議60至64歲長者每月補貼設上限700元。（林靄怡攝）

倡60至64歲長者設每月補貼上限

周永新認為現時爭議最大是2元長者乘車優惠，他建議60至64歲長者，每月乘車優惠金額不超過700元，平均每日有23.3元交通補貼。他指以每日4程計算，每程平均5.83元，加上長者自付的2元，相信足夠長者出外參加活動、探親，或在所住區內就業。

周永新又認為年齡門檻升回65歲是「更徹底的辦法」，但無論如何調整，65歲及以上市民享有的2元交通優惠，不應改變。

更徹底的辦法是把合資格年齡回復到65歲及以上，因為2022年初把歲數降低時，事前社會並沒有強烈要求；到了今天，仍有不少市民認為當時的決定是錯的。 港大社會工作及社會行政學系榮休教授周永新

周永新建議凍結高齡津貼於1,620元（資料圖片）

建議凍結高齡津貼於1,620元

周永新又建議將俗稱「生果金」的高齡津貼凍結於現有水平1,620元，認為有了長者生活津貼後，高齡津貼只有「象徵式的意義，是社會對長者的尊敬，確認他們過往的貢獻」。他表示雖然高齡津貼每年調整金額僅數十元，但領取長者超過35萬人，凍結後可減省的支出是可觀數目。

周永新又建議政府探討內地養老的可行性，利用大灣區較香港充裕的土地和人手條件，來填補香港長期無法解決的長者服務嚴重短缺問題。周永新表示：「筆者盼望不久將來，香港居民可安心選擇在內地開展自己的退休生活。」