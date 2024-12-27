2元乘車│周永新親解700元限額　控制每年補貼50億元　狄志遠反對

政府今年財赤達千億，港大榮休學者周永新建議調整2元長者乘車計劃，為60至64歲長者訂立每月700元的補貼上限。他向《香港01》解釋構思，推算設限後政府每年資助60至64歲人士車費可控制在35億左右，而65歲及以上長者的資助額，多年來均維持在10多億水平。他估計政府採納他建議後，每年車費補貼開支可控制在約50億。

周永新解釋，雖然數字較去年的40億補貼金額高，但仍低於政府來年預算的60.1億元。他強調設立補貼上限的目的，是希望將資助金額控制在某一水平，避免因車費不斷上漲及人口老化而「無止境上升」。



周永新表示，設立補貼上限的目的，是希望將資助金額控制在某一水平，避免因車費不斷上漲及人口老化而「無止境上升」。（資料圖片／鄭子峰攝）

料最多六成60至64歲人士用盡700元限額

港大社會工作及社會行政學系榮休教授周永新建議政府向60至64歲長者，每月補貼乘車優惠金額不超過700元，平均每人每日有23.3元交通補貼，相信足夠他們外出活動。

香港今年60至64歲人口約有64.7萬人，按照周永新建議推算，政府今年補貼60至64歲人士開支達54億元。根據政府數字，2023-24年度資助60至64歲人士僅花22億元公帑。周永新提出的方案如何為政府「節流」？

周永新親自向《香港01》解釋其構思，指將人數與補貼限額相乘所得的金額，計法「籠統」。他表示，只有約5至6成60至64歲人士仍然在職，或需跨區工作。他們的交通費用較高，有機會用盡700元補貼限額。其餘非在職人士，用盡700元限額的機會不大。周永新因此相信，政府補貼這一年齡層的交通費不會多達50億元。

周永新建議就60至64歲人士每月車費補貼設限額。（資料圖片/林靄怡攝）

估計設限後60至64歲年花35億 每年總補貼50多億

周永新估計設置700元補貼限額後，政府每年為60至64歲長者的補貼額將控制在35億元左右。至於對65歲以上長者的補貼，政府補貼金額多年來維持在10多億元，他認為未來亦不會有太大增幅。如果政府採納他的建議，預計2元優惠補貼每年花費公帑約50億元。

翻查數字，政府2023至24年度2元優惠開支為40億元。現時的2024至25財政年度，政府更估計需補貼60.1億元。雖然周永新估算的50億元，仍高於上年度的水平，但他強調設置700元上限，目的並非減少政府開支，而是將金額控制在既定水平，避免因爲車費不斷上漲和人口老化而「無止境上升」。

周永新：門檻降至60歲係政府做錯

周永新認為更徹底的做法，是將合資格年齡門檻恢復至65歲。但無論資助計劃或門檻如何調整，65歲以上長者不應受到影響。

政府將合資格年齡降低到60歲，係政府做錯，唔應該係懲罰我地（65歲及以上長者）。 港大社會工作及社會行政學系榮休教授周永新

不過，政府早前表示無意更改2元乘車優惠的受惠群組，亦即是年齡門檻能改回65歲的機會極微。

新思維狄志遠認為不應向長者開刀。（黃浩謙攝）

狄志遠：2元優惠是德政 不應向長者開刀

社福界立法會議員狄志遠認為，長者2元乘車優惠的社會價值遠高於經濟價值，指優惠令長者更願意外出活動、做義工、當兼職，可以令他們更開心，亦少點病痛。他表示，「難得有咁好嘅德政，唔應該向老人家開刀」。

對於周永新提出對60至64歲人士設有每月700元的補貼上限，狄志遠認為沒有必要及會造成混亂。他估計每月交通費超過700元的長者不多，不應花費行政成本設置上限，另一方面亦會令長者造成壓力，「可能會諗用咗700蚊就唔去街，呢啲心理作用好無謂，呼籲政府真係唔好向老人家埋手」。