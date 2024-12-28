PANDA GO煙火無人機首演 大熊貓現西九上空 多款圖案與市民互動
撰文：吳綽詩
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「PANDA GO！香港遊」煙火無人機匯演今晚（28日）於西九文化區夜空上演，今次匯演是香港首次以無人機搭載煙火表演，大熊貓與維港夜景互相輝映，1,000架無人機交織出多款生動活潑的熊貓，並展示極具香港特色的圖案。在西九文化區藝術公園舉行全港首場《PANDA GO! 香港遊》煙火無人機匯演。
今次是本港首次以無人機搭載煙火的表演，無人機升空後，交織成多款生動熊貓造型與市民揮手，又呈現「PANDA」字樣圖案，匯演歷時約10分鐘，當中3幕無人機同時結合煙火效果。
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晚上7時許，西九草坪不少人席地而坐，幾近坐滿。有市民自備野餐墊、摺枱等，在草地上飲酒野餐，不過亦有人稱不知今晚有無人機煙火匯演，亦有下午來野餐的，指會在人多前離開，未必看表演。
1000架無人機交織熊貓圖案
主辦方以全港首場《PANDA GO! 香港遊》煙火無人機匯演為首階段的展覽圓滿落幕，1,000架無人機交織出多款生動活潑的熊貓，亦展示極具香港特色的圖案。屆時香港專屬IP《熊貓香港親友會》將會登場，與市民揮手。
匯演歷時約10分鐘，合共有7幕，其中3幕無人機結合兩種煙火效果，包括瀑布型及閃爍型煙火效果，歷時20秒至50秒。
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