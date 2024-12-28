PANDA GO 煙火無人機｜全港首演前風力稍增強　大會：仍適合匯演

「PANDA GO！香港遊」煙火無人機匯演今晚（28日）將於西九文化區夜空上演，今次匯演是香港首次以無人機搭載煙火表演，大熊貓與維港夜景互相輝映，1,000架無人機交織出多款生動活潑的熊貓。匯演前夕，主辦方指無人機受風及雨等不同天氣因素影響，搭載了冷煙火裝置的無人機承受風力能力亦會下降、限制其續航能力。

大會指，按天文台最新預測，受東北季候風影響，今日風力將稍為增強，但暫估計今晚無人機匯演期間的天氣，仍適合匯演如常舉行，大會指會繼續留意天氣預測，一同期望匯演可成功舉行 。



匯演12月28日晚在西九文化區公園海濱舉行，以大熊貓為主題，不少市民提早數小到場尋找有利位置。（吳綽詩攝）

匯演在西九文化區公園海濱舉行，以大熊貓為主題，屆時有1,000架無人機在維港上空表演約10分鐘，當中有三幕結合煙火效果。區內會實施人潮管制，保安架起鐵馬，又呼籲市民收起帳幕。博物館道和文化道晚上6時起封路，巴士及專線小巴站暫停使用。不少市民提早數小到場尋找有利位置。

匯演在西九文化區公園海濱舉行，以大熊貓為主題，不少市民提早數小到場尋找有利位置。（吳綽詩攝）

1000架無人機交織熊貓圖案

今晚，主辦方以全港首場《PANDA GO! 香港遊》煙火無人機匯演為首階段的展覽圓滿落幕，1,000架無人機交織出多款生動活潑的熊貓，亦展示極具香港特色的圖案。屆時香港專屬IP《熊貓香港親友會》將會登場，與市民揮手。

匯演歷時約10分鐘，合共有7幕，其中3幕無人機結合兩種煙火效果，包括瀑布型及閃爍型煙火效果，歷時20秒至50秒。