留經血過多響起警號　及早止血避免貧血？

適齡生育的女性近乎每個月出現一次經期，看似是身體的「例行動作」，但亦不宜掉以輕心。只因經血過多可能導致貧血，而嚴重貧血足以威脅性命。應對經血過多，首要找出病因，對症下藥。



撰文：醫善同行醫學顧問、婦產科專科醫生李文軒



醫善同行醫學顧問、婦產科專科醫生李文軒

月經近乎每個月來一次，如何得知經血算是過多？普遍而言，女性如果每月流失約60至80cc以上經血，會被視為經血過多。經血量難以收集和量度，主要靠著病人覺察異樣，適時求醫。具體而言，婦女可以留意經血量或血塊有否較之前異常地增加，或注意到自己需要更頻繁地更換衞生巾等等。

當經血流失過多，直接出現的反應就是貧血。貧血是指血液中的紅血球或血紅素過低。根據世界衞生組織的定義，成年男性血紅素低於13g/dL、女性低於12g/dL，就稱為貧血。貧血輕則令病人經常疲累及頭暈，重則危及性命，當婦女懷疑自己經血過多，甚至自覺問題已經影響生活及健康，就該考慮求醫。

如病人懷疑經血過多而求診，醫生會進行臨床診斷及展開評估，如有進一步需要，更可以進行電腦掃描、磁力共振、抽取組織化驗等，最大目的是揪出經血量異常的病因。（vcg.com）

如果病人懷疑經血過多而求診，醫生會進行臨床診斷及展開評估，例如驗血和進行超聲波等婦科檢查。如有進一步需要，更可以進行電腦掃描、磁力共振、抽取組織化驗等。醫生作出以上安排，最大目的是揪出經血量異常的病因。

常見成因包括：

1.婦科疾病（例如子宮內膜異常、子宮瘜肉、子宮肌瘤、子宮腺肌症）

2.荷爾蒙失調

3.藥物影響

4.凝血問題



當透過診斷及檢查，找出經血過多的病因，就可以按實際情況對症下藥，主要治療方向如下：

1.止血及補血：安排止血藥，同時以鐵丸等藥物為病人補血

2.控制出血：安排含有黃體酮及雌激素的荷爾蒙藥物，減少病人的出血量。或者放置藥性子宮環，在有效期內持續於病人體內滲出黃體酮，管控經血流量。

3.手術：針對子宮瘜肉/宮腔內肌瘤，可以考慮進行無創宮腔鏡切除術。至於宮腔外肌瘤，可以採用微創/開腹（開大刀）處理方案。對於腺肌瘤/子宮肌瘤，可考慮以HIFU（高能量聚焦超聲波）處理。而最徹底的治療手術就是全子宮切除，適用於沒有生育打算的婦女。此手術可考慮以微創/開腹方式進行，視乎病灶大小及病人適合度。



曾有病例是一名年逾30歲的婦女，因自覺經血量多及時常疲倦而求醫，對方求診時表面一切如常，但檢查後發現其血紅素低於3g/dL，意味着她體內血液大量流失，嚴重貧血。於是立即安排對方入院直接輸血，在進一步檢查後成功發現病因，原來對方子宮內膜出現多粒肌瘤。在移除肌瘤後，病人經血量逐漸回復正常，貧血情況亦隨之改善。

全適齡生育的女性近乎每個月出現一次經期，看似是身體的「例行動作」，但亦不宜掉以輕心。只因經血過多可能導致貧血，而嚴重貧血足以威脅性命。應對經血過多，首要找出病因，對症下藥。(Getty Images)

坊間有說法指食用所謂「補品」（例如雞精及燕窩），以圖自行「補血」。在西醫角度，不會建議病人自行服食補品「補血」，只因各式補品有機會存有不同的激素，隨時刺激行血量，令病人身體流失更多血，最終可能弄巧反拙。如欲為病人「補血」，當務之急是減少出血，同時亦可讓病人透過均衡飲食及作息有序的生活，逐漸恢復，自然「回血」。

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