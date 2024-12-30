支援自資專上教育｜政府新一輪批地及補助金計劃　即日起接受申請

教育局今日（30日）公布，推出一系列措施支援自資專上教育界別，包括新一輪的批地計劃、開辦課程貸款計劃和啟動補助金計劃，即日起接受申請。



教育局今日(30日)公布推出一系列措施支援自資專上教育界別。（資料圖片）

新一輪批地計劃即日起至明年3月31日接受申請，計劃將推出新一幅位於大圍文禮路的土地，供非牟利專上院校申請開辦經本地評審的自資副學位或以上程度的專上課程。政府將採用私人協約批地方式，以象徵式地價將用地批給成功申請的院校。院校須自費進行所有相關的初步研究和工程。院校可同時申請免息開辦課程貸款以在上述土地或其他現有用地上發展校舍及／或學生宿舍，以便開辦經本地評審的自資全日制專上課程。

另外，新一輪補助金計劃即日起至明年4月23日接受申請。每份建議書的資助上限一般為4200萬元。政府在2023/24年度共收到11份申請，共有3個項目獲批，涉及撥款共約9200萬元。涵蓋專職醫療、工程及法證心理學界別，有助應對有關行業的殷切人力需求。

其中都會大學新開設的診斷放射學榮譽理學士學位課程，以及機器人和自動化工程應用學位課程分別獲超過三千八百萬資助；樹仁大學的法證及偵緝心理學（榮譽）社會科學學士課程則獲超過一千四百萬資助。