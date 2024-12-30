今日新聞8分鐘｜佐敦寶馬剷上行人路｜加航降落輪胎未開引擎噴火

長沙灣3賊扮問路實劫財 工程公司職員被扑頭斬傷送院

長沙灣發生搶劫案。今日（30日）上午8時01分，樂年花園一名28歲姓莊私家車男司機遭3名身穿黑衫黑褲的男子敲打車窗。其中一名劫匪打開私家車車門，持刀及棍威脅事主交出金錢，期間更毆打事主，3人得手後往元州街方向逃去。

馬鞍山墮崖內情｜游繩落彌天棧道近90度坡 死者疑乏力甩手墮林亡

馬鞍山今午（29日）發生的墮崖意外，一名行山婦於彌天棧道跌落40米下樹林失蹤，逾3小時後尋回，晚上7時許才成功由直升機吊起送院，惜已事與願違。消息稱，年約50至60歲的女事主，今日一行18人由港鐵烏溪沙站出發行山，擬前往馬鞍山恆安邨。下午約1時半，眾人途經牛押山近彌天棧道時，需要捉住繩索，爬落一個近90度的陡坡。

荔枝角墮樓壓人｜永康街女子墮樓亡 男途人被壓中受傷

今日（30日）下午2時半，警方接獲報案，指在荔枝角永康街55號對開一名女子從高處墮下，並壓中一名男途人，2人均陷入昏迷。救援人員趕往現場救治，該名男途人被送往瑪嘉烈醫院救治；女事主則在現場被證實不治。警方正調查事件。

CCTV影晒｜獨行賊潛荃灣工廠食堂撬門爆竊 偷約4000元現金

今（30日）晨7時許，警方接獲香港荃灣橫龍街32-40號興盛工業大廈一名食店負責人報案，指懷疑其工廠食堂遭到爆竊。警方接報到場調查，經初步調查門鎖有被撬開痕跡，收銀機內約4000元現金不翼而飛，財物損失仍有待確認。案件被例作「爆竊」處理，交由荃灣刑事調查隊第六隊跟進。

佐敦致命車禍｜寶馬私家車剷行人路撞倒3人 男子昏迷送院後不治

今日（30日）上午10時07分，佐敦佐敦道40-44A號聯德大廈對出，一架寶馬私家車懷疑失控剷上行人路，撞倒2男1女。一名姓張（68歲）老翁陷入昏迷，送院後不治。另外一名韓籍男子（25歲）頭部受傷，及一名菲律賓籍女子（25歲）左腳受傷，同被送往伊利沙伯醫院治理，其中韓籍男子情況嚴重。姓張（42歲）肇事司機亦報稱不適，被送往廣華醫院。

加拿大航空降落途中輪胎未展開 機身左側貼地滑行引擎噴火｜有片

加拿大航空（Air Canada）一架客機12月28日由聖約翰（St.John’s）飛抵哈利法克斯（Halifax）機場時發生意外。飛機在降落時因左側輪胎未能正確展開，令機身傾斜後沿人行道滑行。有乘客受到驚嚇，所幸未有釀成致命意外，乘客在飛機停穩後陸續離開機艙。

高鐵西九龍站現回港人潮 市民聖誕節留家後北上四日：香港差咁啲

今年聖誕節公眾假期為周中，不少港人自組長假期出遊，周日（29日）下午的高鐵西九龍站，出現回港人潮。有八人家庭聖誕節在港期間未有消遣，將過節的快樂留待出遊廣州四日間享受，大讚「抵玩」，又表示當地的美食與香港相比，「香港差咁啲」。

佛州混血犬失蹤一週 聖誕前夕自行返家按門鈴「報平安」

美國佛羅里達州一隻4歲德國牧羊犬和哈士奇混血兒犬失蹤一段時間後，在平安夜當天凌晨回到家中，甚至還懂得自己按響門鈴。

濟州航空空難 罹難者家屬悲働 生還者或有癱瘓之虞

韓國濟州航空（Jeju Air）一架波音客機12月29日上午墜毀，機上181人除兩人獲救外全數罹難。韓媒報道，該機機身全毀，加上許多遺體受損嚴重，辨識罹難者極為困難；搜救人員致力搜尋四散的遺體，並留意是否有遺體被外拋到鄰近地區。

美國前總統卡特去世享壽100歲 拜登將為其舉行國葬

美國前總統卡特（Jimmy Carter）於12月30日去世，享壽100歲。他是美國史上最長壽總統，也是諾貝爾和平獎得主，30日在佐治亞州的家中離世。卡特的兒子Chip Carter稱，「我的父親是英雄，不僅對我來說，而且對所有相信和平、人權和無私大愛的人來說也如是。」 新華社也發稿報道卡特離世，提及在其任內中美兩國正式建立外交關係。

據美國有線電視新聞網（CNN）最新報導，拜登已經表示，為紀念卡特，將下令在華盛頓特區為其舉行國葬。