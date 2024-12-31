除夕倒數・交通安排一文看清｜港鐵大部分路線通宵　巴士加強服務

2024年即將結束，市民或外出除夕倒數，迎接2025年。今年深圳灣口岸將通宵服務，羅湖口岸會延長服務至翌日凌晨2時，港鐵大部分路線及7條輕鐵線會在除夕夜通宵行駛，但東鐵綫羅湖/落馬洲段不會通宵，只會延長服務，其尾班車會由凌晨12時56分在金鐘開出。另外九巴、城巴及直通巴等都會加開班次或延長服務，《香港01》整合資料，一文看清除夕夜交通安排。



2024年1月1日，香港，維多利亞港相隔5年，再次上演除夕煙花，旅發局指今年的除夕煙花的規模是歷年最大。（資料圖片／廖雁雄攝）

▼2024年1月1日元旦凌晨 市民添馬公園觀看煙花倒數匯演▼



+ 7

封路安排

為配合除夕維港煙花倒數，港島及九龍區將於當日下午起分階段封路或改道，駕駛者應避免在相關時段駕車前往。另外倒數期間蘭桂坊亦會實施特別交安排，部分路段將在除夕下午2時起至翌日凌晨5時封閉，其鄰近路段有需要時亦會封路。

港鐵

港鐵公布，今年12月20日至明年1月1日期間會增強列車服務。（資料圖片／黃浩謙攝）

港鐵會在除夕夜通宵行駛，但不包括機場快綫及迪士尼綫，以及東鐵綫上水至羅湖/落馬洲的跨境路段，港鐵會在下午3時行駛晚上繁忙時段班次。

由於羅湖口岸會延長服務至凌晨2時，東鐵綫會相應延長服務時間，尾班車會在元旦凌晨0時56分在金鐘開出，而羅湖站尾班車則會在凌晨2時30分開出。

至於輕鐵的7條路綫，包括505、507、610、614P、615P、706及751除夕夜通宵行駛，港鐵巴士506、K51及K54路綫，則會延長服務時間。

九巴

九巴逾30條日間和通宵路線會在徐夕加強或延長服務。（資料圖片/張浩維攝)

九巴表示，會在除夕晚至元旦凌晨，加強和延長多條路線服務，以配合維港跨年倒數煙花匯演。其中通宵路線N73 [新田（皇巴站）⇋ 沙田市中心] 和N276 [新田（皇巴站）⇋ 天慈] 將加開特別短途班次，分別由上水和元朗接載市民和旅客前往新田運輸交匯處。

另外，逾30條日間和通宵路線會加強或延長服務，讓各區市民和旅客觀賞煙花匯演後，輕鬆方便乘坐巴士回家。

城巴

城巴將在除夕加強服務。 (資料圖片/歐嘉樂攝)

城巴稱會增設14條除夕煙花匯演散場巴士路線，包括來往屯門碼頭及深圳灣口岸的NB3線。另外「觀光城巴」會推出「除夕派對」路線H2S。

嶼巴

來往深圳灣口岸及元朗站，去程途經天水圍站的深宵線路NB2會提供服務。

跨境巴士/直通巴

直通巴會加強服務。（資料圖片/鄧宇詩攝）

將增加凌晨新增跨境巴士往深圳灣口岸，並加強灣仔、太子、油麻地及佐敦出發的跨境巴士往落馬洲／皇崗口岸。跨境巴士服務營辦商將於2025年1月1日午夜12時至上午6時30分期間在市區站點（包括太子、油麻地、佐敦及灣仔）加開行經深圳灣口岸的通宵跨境巴士服務。

除夕及元旦假期期間，來往皇崗口岸及市區主要站點（例如佐敦、太子、灣仔等）的短途跨境巴士服務亦會因應乘客需求而加強服務。

灣仔至皇崗口岸的短途跨境巴士服務位於會展站公共運輸交匯處的終點站將於除夕晚上約7時起暫停使用至翌日上午約7時。會展站公共運輸交匯處暫停使用期間，該服務將於軒尼詩道138號（即軒尼詩道西行近修頓中心）對出設臨時總站。

佐敦至皇崗口岸的跨境巴士除夕晚上約11時30分至翌日凌晨3時於西九龍站外的匯民道旅遊巴士上落客區增設臨時上客點，營辦商或會按因應客量需求延長臨時上客點的服務時間。該服務位於中港碼頭巴士總站的中途站點亦將由晚上約8時起暫停使用至當晚服務時間結束。

港珠澳大橋過境巴士金巴。（資料圖片）

另外，皇崗口岸的皇巴士及金巴都會加強服務。

渡輪

新渡輪來往中環至長洲及中環至梅窩兩條航線會增加額外班次，中環至愉景灣船亦會增加額外班次。由於當晚維港有煙花倒數，部分航線班次在期間須取消或調整。

電車

電車。（資料圖片/黃煦緻攝）

多條路線會在除夕當日延長服務時間，並會因應承客需求加強服務。