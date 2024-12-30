除夕｜一文看清倒數好去處　除維港煙花外　邊度可同MIRROR倒數？

終於來到2024年尾聲，更要把握除夕倒數機會，享受今年最後狂歡。除了每年度的維港倒數煙花，多區也有不同倒數慶祝活動，讓市民選擇如何與親朋戚友渡過今年最後一晚，開心迎接2025年來臨。《香港01》整合一些除夕倒數好去處，祝願香港市民過一個開心的除夕夜。



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1、維港煙花

一如往年，旅發局會舉辦跨年倒數煙花匯演，今年以「幸福樂章」為主題，匯演長達12分鐘，除夕跨年倒數煙花闊度長達 1,300 米，港島由中環至北角、九龍半島由西九龍至尖東海傍都能清晰欣賞，共有八個建議最佳觀賞位置。

五艘躉船及十六艘浮船，將組成前後排列的陣型,多層次及角度發放煙花。結合三座港島地標建築的樓頂煙火，營造高低有序、充滿動感的豐富構圖，亮點之一是用特別調配顏色在不同高度爆破的「繁花盛火」一幕。

除此之外，三座港島地標會在除夕晚11時起，每時起,每15分鐘發放共四次「許願流星」，分別象徵甜蜜、健康、常樂及富足，市民可許下新年願望。

地點：維港海上

日期：12月31日至1月1日

時間：12月31日11時59分起倒數，踏入1月1日放煙花



（旅發局提供）

2、西九文化區香港繽紛冬日巡禮

西九文化區自聖誕起設聖誕小鎮，除了有掛滿裝飾的巨型聖誕樹、聖誕小屋、節日燈飾外，更可在西九文化區欣賞到跨年煙花。

活動日期：2024年11月22日至2025年1月1日

活動地點：九龍西九文化區藝術公園海濱草坪西面



3、AIA友邦嘉年華

AIA友邦嘉年華2024/2025（周令知攝）

友邦嘉年華將於12月31日舉行跨年倒數活動，並可在嘉年華內欣賞當晚的維港倒數煙花，設樂隊表演、電子音樂表演等，活動詳情如下:

日期：12月31日

地點：中環龍和道 9 號中環海濱活動空間

時間：晚上11時45分舉行跨年倒數活動



4、天際100香港觀景台「2025跨年倒數派對」

（圖片來源：天際100官方網站）

天際100表示，12月31日起至年1月1日，天際100香港觀景台推出「2025跨年倒數派對」活動，觀景台屆時將掛上五光十色的LED燈光裝飾和氣球，現場更設置新年打卡裝置和「即刻印象快閃站」，訪客更有機會獲得神秘好禮。訪客可在高空中觀賞令人驚嘆的煙花秀，還能一邊聽著樂隊的現場演奏，今個跨年至明年農曆新年期間將準備易易MoMo神社許願迎新春，訪客可向MoMo神社許願，以至「瀛」方式迎接蛇年降臨。

日期：12月31日

地點：天際100

時間：持套票進場時間為晚上9時45分

票價：「2025跨年倒數派對套票」售價為738元，套票包括天際100 門票1張、氣泡酒1杯及派對用品1份。



5、迪士尼星夢光影之旅跨年倒數

迪士尼樂園（圖片來源：香港迪士尼樂園＠Facebook）

迪士尼12月31日會延長開放時間，並在午夜舉行「跨年倒數時刻」，透過20分鐘的「迪士尼星夢光影之旅」多媒體夜間城堡匯演，迎接2025的到來！

活動日期：12月31日晚

活動地點：香港新界大嶼山竹篙灣香港迪士尼樂園度假

*須購入場門票



6、新城市廣場《沙田同心同行40載》除夕倒數嘉年華

沙田新城市廣場。（資料圖片/洪芷菁攝)

新城市廣場將舉行盛大倒數活動，今年除夕倒數派對星級陣容相當鼎盛，包括男團MIRROR成員Lokman楊樂文、AK江𤒹生、Alton王智德 及 Frankie陳瑞輝和雲浩影（Cloud）以靚聲熱舞和粉絲一起倒數。

日期： 12月31日

時間： 晚上10時半至午夜12時

地點： 新城市廣場1期1樓羅馬圓型獻技場

